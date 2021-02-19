Xiaomi Redmi Note 10 получит Snapdragon 678, NFC, Android 11 и аккумулятор на 5000 мА*ч
Китайская компания Xiaomi уже через пару недель представит десятое поколение популярной серии Redmi Note. Презентация состоится 4 марта, а на просторах всемирной паутины появилась информация о стандартном издании, Xiaomi Redmi Note 10.
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Эта модель не будет поддерживать мобильных сетей пятого поколения. В её основу ляжет анонсированный в конце прошлого года мобильный процессор Snapdragon 678. Это однокристальная система, оснащённая 4G-модемом, с ядрами Kryo 460. Максимальная частота составляет 2,2 ГГц. За обработку трёхмерной графики отвечает ускоритель Adreno 612.
Snapdragon 678 выполняется по нормам 11-нанометрового технологического процесса и является чуть улучшенной версией мобильной платформы Snapdragon 675. Qualcomm добавила чип Spectra 250L ISP для повышения качества снимков и видеоматериалов.
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Xiaomi Redmi Note 10 будет оборудован жидкокристаллическим дисплеем формата Full HD+. О поддержке повышенной частоты обновления не сообщается. В основной камере мы вновь увидим 48-мегапиксельный датчик изображения, который использовался и в Redmi Note 8, и в Redmi Note 9.
Грядущая новинка будет оборудована 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в начальной модификации. В топовой конфигурации объём ОЗУ вырастет до 6 ГБ, а вместимость интегрированного хранилища увеличится вдвое и составит 128 ГБ. Также смартфону обещают аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой и поддержку технологии Near Field Communication.
Покупателям модель будет предложена в расцветках Pebble White, Lake Green, Aqua Green, Frost White и Shadow Black. В продажу Xiaomi Redmi Note 10 поступит с предустановленной прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11. О ценах пока что информации нет.
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Напомним, модель текущего поколения с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения в России продаётся официально. Стоимость конфигураций 3/64 ГБ и 4/128 ГБ составляет 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно. При этом на старте продаже обе версии стоили на 2000 рублей дороже.
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