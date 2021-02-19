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Компания Motorola представила свой третий смартфон за несколько дней. Новинка называется Moto E7 Power. Она может похвастаться низкой ценой и ёмкой аккумуляторной батареей. Продажи стартуют на следующей неделе.

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Модель оборудована скромным 12-нанометровым мобильным чипом Helio G25. Система-на-кристалле получила ядра Cortex-A53 с частотой 1,5-2,0 ГГц и графический узел PowerVR GE8320. В начальной модификации смартфон оборудован 2 ГБ оперативной и 32 ГБ пользовательской памяти. В топовой комплектации объёмы увеличиваются в два раза.

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В Moto E7 Power установлен аккумулятор зарядной ёмкостью 5000 мА*ч. Быстрая подзарядка отсутствует. Но при этом смартфон получил разъём USB-C. На лицевой панели установлен 6,51-дюймовый экран IPS, разрешение которого соответствует формату HD+.

В каплевидном вырезе установлена фронтальная 5-мегапиксельная камера с апертурой f/2,2. Сзади расположены главный модуль на 13 Мп со светосилой f/2 и вспомогательный на 2 Мп с диафрагмой f/2,4. Обе камеры могут снимать видеоматериалы в формате FHD с частотой кадров 30 к/сек.

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Габариты корпуса составили 165,1 x 78,9 x 9,2 мм, а масса – 200 граммов. Спереди установлена стеклянная панель, а рамка и задник сделаны из пластика. Производителем заявлена защита от брызг по стандарту IP52. В составе Moto E7 Power есть однополосный Wi-Fi (2,4 ГГц), Bluetooth 5, GPS, выход под гарнитуру, радиоприёмник и тыльный сканер отпечатков пальцев.

Ранее смартфону обещали поддержку Near Field Communication и операционную систему Android 11 сразу из коробки. Как оказалось, новинка не получила NFC, а программной платформой выступает ОС Android 10. Зато модель стоит почти вдвое дешевле, чем ожидалось. Цена Moto E7 Power составила 100 долларов и 115 долларов в зависимости от модификации. Старт продаж запланирован на 26 февраля текущего года. На рынок он поступит в расцветках Tahiti Blue и Coral Red.