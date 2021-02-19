10 смартфонов Google Pixel получили операционную систему Android 12
Компания Google анонсировала операционную систему Android 12. Пока что программное обеспечение предназначено для разработчиков, чтобы они получили достаточное количество времени для ознакомления с ОС и внесения изменений в свои приложения в соответствии с новыми функциями и интерфейсом.
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Американский гигант выпустит Developer Preview 2 и Developer Preview 3 в марте и апреле текущего года соответственно. В мае состоится официальный анонс операционной системы Android 12, после чего калифорнийская компания выпустит первую публичную бета версию.
Тестировать Android 12 будут до августа нынешнего года, т.е. мы увидим сразу четыре бета-версии программного обеспечения. Финальная стабильная сборка ожидается в осенью текущего года вместе со смартфонами Pixel нового поколения.
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В новой версии программного обеспечения Google сделала акцент на повышении уровня безопасности и конфиденциальности. Также добавили поддержку AVIF, MPEG-H и возможность перекодировать видео из HEVC в AVC.
Часы в операционной системе Android теперь располагаются вертикально и имеют огромный шрифт. На экране блокировки они находятся по центру экрана, а при открытии панели уведомлений смещаются вправо, становясь более компактными.
Виджет погоды, который также отображает дату, обосновался в левом верхнем углу дисплея. Шторка уведомлений уже не прозрачная. Теперь она адаптируется под текущую тему (тёмная или светлая). В будущем должна появиться опция, которая позволит перекрасить её под цвет установленных на экран обоев.
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Android 12 Developer Preview 1 доступна для десяти смартфонов компании Google. Бета-версию операционной системы получил Pixel 3 / 3 XL / 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a 5G и Pixel 5. Модели второго поколения останутся без ОС Android 12.
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