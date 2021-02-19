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10 смартфонов Google Pixel получили операционную систему Android 12

Стабильная версия выйдет осенью.
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Компания Google анонсировала операционную систему Android 12. Пока что программное обеспечение предназначено для разработчиков, чтобы они получили достаточное количество времени для ознакомления с ОС и внесения изменений в свои приложения в соответствии с новыми функциями и интерфейсом.

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Американский гигант выпустит Developer Preview 2 и Developer Preview 3 в марте и апреле текущего года соответственно. В мае состоится официальный анонс операционной системы Android 12, после чего калифорнийская компания выпустит первую публичную бета версию.

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Тестировать Android 12 будут до августа нынешнего года, т.е. мы увидим сразу четыре бета-версии программного обеспечения. Финальная стабильная сборка ожидается в осенью текущего года вместе со смартфонами Pixel нового поколения.

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В новой версии программного обеспечения Google сделала акцент на повышении уровня безопасности и конфиденциальности. Также добавили поддержку AVIF, MPEG-H и возможность перекодировать видео из HEVC в AVC.

Часы в операционной системе Android теперь располагаются вертикально и имеют огромный шрифт. На экране блокировки они находятся по центру экрана, а при открытии панели уведомлений смещаются вправо, становясь более компактными.

Виджет погоды, который также отображает дату, обосновался в левом верхнем углу дисплея. Шторка уведомлений уже не прозрачная. Теперь она адаптируется под текущую тему (тёмная или светлая). В будущем должна появиться опция, которая позволит перекрасить её под цвет установленных на экран обоев.

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Android 12 Developer Preview 1 доступна для десяти смартфонов компании Google. Бета-версию операционной системы получил Pixel 3 / 3 XL / 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a 5G и Pixel 5. Модели второго поколения останутся без ОС Android 12.

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