Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Опубликованы качественные изображения флагмана Sony Xperia 1 III

Стоимость составит примерно 1300 долларов.
[ ] для раздела Блоги
1
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Sony в этом году представит флагманский смартфон нового поколения. Он будет называться Sony Xperia 1 III. Обычно топовые решения производитель выпускает в последних числах февраля, но не прихоти ради, а в связи с тем, что в это время проходит выставка Mobile World Congress. В этом году MWC состоится летом, поэтому и анонс флагмана может быть отсрочен. А тем временем в Сети появились качественные изображения грядущей новинки.

реклама

На рендерах мы можем видеть устройство с тонкими экранными рамками на лицевой панели и тройной основной камерой в вертикальной ориентации сзади. Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма. В его основу ляжет матрица 4K на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

анонсы и реклама
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Несмотря на то, что Sony Xperia 1 III получит экран OLED, биометрический сенсор будет установлен на правой кромке, а не под дисплеем. Сбоку также можем видеть отдельную клавишу для запуска приложения камеры. Флагман получит стереофонические динамики и 3,5-миллиметровый разъём для подключения проводной гарнитуры, но при этом он сохранит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

реклама

Аппаратная платформа будет построена на базе мобильной платформы Qualcomm SD888. 5-нанометровый мобильный процессор будет трудиться в тандеме с 8 ГБ оперативки. Вместимость внутреннего флеш-накопителя составит 256 ГБ.

Технические характеристики основной камеры не афишируются, но известно, что она получит оптику от ZEISS и перископный телеобъектив с как минимум 4-кратным оптическим зумом без потери качества. Фронтальный селфи-модуль будет представлен 8-мегапиксельным датчиком изображения и получит поддержку технологии Face Unlock. 

Sony Xperia 1 III поступит в продажу с предустановленным программным обеспечением Android 11. Из остального отметим контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, чип NFC для бесконтактной оплаты, навигационный модуль GPS, порт USB Type-C для подзарядки, стекло Gorilla Glass последнего поколения и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Стоимость смартфона составит около 1300 долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
3
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
11
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
185
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
10

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 185
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участницу конкурса Cyberpunk 2077 забанили за скриншот
42
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
164
HUAWEI отказалась выпускать EMUI 11 на 37 смартфонов 2019 и 2020 годов завершив их жизненный цикл
14
35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
4
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
27
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G получил модификацию с 256 ГБ памяти по цене 300 долларов
2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ GDDR6 появилась в списке комплектующих розничного продавца
7
В США отключили заводы Samsung – назревает очередной дефицит чипов памяти, мобильных CPU и GPU
97
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
235
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
69
Слух: на BlizzConline всё-таки представят ремастер Diablo II, и называться он будет Diablo II Resurrected
22
Крупный производитель видеокарт разозлил геймеров рекламой видеокарт GeForce RTX 30 для майнеров
29
Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно
44
Процессор Alder Lake-S в паре с DDR5 памятью протестировали в Userbenchmark
19
Не все производители видеокарт поддерживают идеи майнинга криптовалют
12
Процессоры Intel Alder Lake получат ощутимый прирост IPC и обгонят AMD Ryzen 5000 — данные инсайдера
69
Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами
20
Amazon наконец-то огласила дату выхода своей амбициозной MMORPG New World
10
Легендарную Doom II запустили на картонной коробке со спецэффектами и двигающимся монстрами
8
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
169

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
101
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
150
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
60
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
55
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
11
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
3

Сейчас обсуждают

Civilian
20:19
А с каких пор бизнес называется воровством?
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
McArcher
20:19
Наоборот. Майнерские будут дешевле MSRP игровых.
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Inqizitor
20:18
Во флоате в 3 раза, в целочисленных раз в 6. Именно 16С мне крайне понравился по производительности. 8С вообще не такой по скорости и вообще не впечатляет.
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Civilian
20:17
А кто в мировом сообществе не ждет? Интеграция в него возможна, если иметь внешнюю политику, направленную не на отдаление от него (например как было в 2000-х, а не как стало в 2010-х).
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
McArcher
20:16
Не пойдёт. Эти чипы из другого места появляются ))
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Олег Шпагин
20:16
Чтобы продать майнерам в два раза больше карт )))
Nvidia сделала RTX 3060 неэффективной в майнинге Ethereum, вдвое урезав хешрейт драйверами
Моцг
20:15
Как раз на горизонте в 2022 и дальше Battlefield 6, Hellblade II, S.T.A.L.K.E.R II, Beyond Good & Evil 2, возможно GTA 6, The Elder Scrolls 6. Да тоже Metro Exodus Enhanced Edition будет уже 4000 сери...
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Альберт Хромов
20:15
Ничего не мешает майнить другие валюты с другим алгоритмом.
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Yurnelo
20:15
Быстрый проц и оперативка нужны для 0.1%, чтобы меньше просадка была фпс в сложной сцене.
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
andruhsss
20:14
Теперь они будут брать 2060 по цене 3060, а 3060 должна достаться геймерам
Nvidia сделала RTX 3060 неэффективной в майнинге Ethereum, вдвое урезав хешрейт драйверами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем