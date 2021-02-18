Опубликованы качественные изображения флагмана Sony Xperia 1 III
Компания Sony в этом году представит флагманский смартфон нового поколения. Он будет называться Sony Xperia 1 III. Обычно топовые решения производитель выпускает в последних числах февраля, но не прихоти ради, а в связи с тем, что в это время проходит выставка Mobile World Congress. В этом году MWC состоится летом, поэтому и анонс флагмана может быть отсрочен. А тем временем в Сети появились качественные изображения грядущей новинки.
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На рендерах мы можем видеть устройство с тонкими экранными рамками на лицевой панели и тройной основной камерой в вертикальной ориентации сзади. Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма. В его основу ляжет матрица 4K на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
Несмотря на то, что Sony Xperia 1 III получит экран OLED, биометрический сенсор будет установлен на правой кромке, а не под дисплеем. Сбоку также можем видеть отдельную клавишу для запуска приложения камеры. Флагман получит стереофонические динамики и 3,5-миллиметровый разъём для подключения проводной гарнитуры, но при этом он сохранит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
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Аппаратная платформа будет построена на базе мобильной платформы Qualcomm SD888. 5-нанометровый мобильный процессор будет трудиться в тандеме с 8 ГБ оперативки. Вместимость внутреннего флеш-накопителя составит 256 ГБ.
Технические характеристики основной камеры не афишируются, но известно, что она получит оптику от ZEISS и перископный телеобъектив с как минимум 4-кратным оптическим зумом без потери качества. Фронтальный селфи-модуль будет представлен 8-мегапиксельным датчиком изображения и получит поддержку технологии Face Unlock.
Sony Xperia 1 III поступит в продажу с предустановленным программным обеспечением Android 11. Из остального отметим контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, чип NFC для бесконтактной оплаты, навигационный модуль GPS, порт USB Type-C для подзарядки, стекло Gorilla Glass последнего поколения и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Стоимость смартфона составит около 1300 долларов.
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