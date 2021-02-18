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Компания Xiaomi смогла обойти Samsung и заняла первое место в России по онлайн-продажам смартфонов. В тройку также попала Apple, а вот показатели Huawei сократились более чем вдвое. В пятёрке появился бренд Realme, который продолжает набирать популярность в Европе.

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В четвёртом квартале 2020 года доля Xiaomi составила 31%. В сравнении с четвёртым кварталом 2019 года она выросла почти на 12%. Тогда китайская компания занимала 19,2% рынка в сегменте продаж онлайн.

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Южнокорейский гигант Samsung тоже лучше провёл отчётный период, чем базовый, но не так хорошо, как производитель из Пекина. Доля Samsung выросла почти на 2% и составила 27%.

Тройку замыкает американская компания Apple, которая тоже нарастила продажи онлайн. В четвёртом квартале прошлого года её доля составляла 15,5%. За последние три месяца 2019 года производитель из Купертино занимал 11,2% рынка.

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Huawei – единственная компания в топ-5, онлайн-продажи которой в отчётном периоде сократились. Причём очень существенно. Американские санкции дают о себе знать и в России. Как показывает рынок, многие пользователи не готовы мириться с отсутствием сервисов Google в смартфонах Huawei. Доля производителя из Шэньчжэня упала с 31,2% до 14,8%.

Компания Realme попала в пятёрку с долей 3,3% вместо 0,5%. Все остальные производители суммарно заняли 8,4%. Их доля в четвёртом квартале 2019 года составляла 13%.

Компания Counterpoint отмечает, что самыми популярными смартфонами в России в последнем квартале прошлого года были Redmi 9A, Redmi 9 и Redmi Note 9. В официальной рознице их стоимость составляет 7000-17 000 рублей. Больше всего выручки принесли iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max, которые стоят в разы дороже.

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Средняя цена смартфона увеличилась за год на 8% и составила около 260 долларов или 19 240 рублей. Также аналитическое агентство отмечает, что пользователи отдают предпочтение моделям с NFC, поддержкой eSIM и экраном на органических светодиодах.