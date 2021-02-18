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Компания Realme официально подтвердила дату анонсу своего первого флагманского смартфона нового поколения. Ранее модель Realme GT прошла сертификацию в TENAA. Производитель заявил, что в продажу она поступит как Realme GT 5G.

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Realme подтвердила, что грядущая новинка будет оборудована однокристальной системой snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и графическим узлом Adreno 660. Анонс в Китае состоится 4 марта 2021 года. Заметим, что в этот же день ожидается премьера моделей семейства Redmi Note 10. Правда, на глобальном рынке.

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После публикации официального тизера на странице Realme в Weibo европейское подразделение компании подтвердило, что Realme GT 5G будет продаваться на международной арене. Но пока что о сроках анонса глобальной версии смартфона информации нет. Цены тоже не афишируются.

Напомним, флагман нового поколения первым в мире получит 160-герцевую панель на органических светодиодах. При этом в первые в истории компании будет использоваться на FHD+ дисплей, а экран формата WQHD+ на органических светодиодах.

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В Realme GT 5G также дебютирует 125-ваттная быстрая зарядка UltraDart. С её помощью две аккумуляторные батареи ёмкостью по 2250 мА*ч каждая будут заряжаться с нуля до 100% лишь за 15 минут. Также смартфону обещают 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.0 или UFS 3.1 вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации.

Основная камера будет отличаться универсальным набором модулей. Разрешение основного составит 64 Мп. Он получит поддержку съёмки видеоматериалов в формате 4K UHD с частотой кадров 60 к/сек и оптическую стабилизацию изображения. Телеобъектив и ультраширокоугольная камера будет построены на базе 13-мегапиксельных датчиков изображения.

Realme GT 5G появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 11 и новой версией фирменного программного обеспечения – Realme UI 2.0. Нынешние смартфоны компании работают под управлением прошивки Realme UI 1.0.