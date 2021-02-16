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Уже в следующем месяце компания Xiaomi анонсирует модели Redmi Note 10. В девятом поколении было выпущено восемь смартфонов, а в следующем будет представлено как минимум четыре устройства. При этом 8-я серия с тремя моделями является самой продаваемой. Тем временем магазин «Ситилинк» снизил цену Xiaomi Redmi Note 8 Pro на 4000 рублей.

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Девайс в России в официальной рознице предлагается клиентам в двух спецификациях. В каждой под капотом имеется 6 ГБ оперативной памяти. Интегрированный флеш-модуль может быть рассчитан на хранение 64 ГБ или 128 ГБ данных. До недавнего времени в «Ситилинк» цена составляла 20 990 рублей и 22 990 рублей соответственно.

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Сейчас купить Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 64 ГБ постоянной памяти можно за 16 990 рублей. Спецификация с накопителем объёмом 128 ГБ обойдётся в 18 990 рублей. Заметим, что версия Pro текущего поколения с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ в магазине «Ситилинк» стоит 23 990 рублей, а за 16 990 рублей можно приобрести обычный Redmi Note 9 со 128 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти.

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Напомним, Xiaomi Redmi Note 8 Pro – первый девайс серии, который получил поддержку технологии Near Field Communication. Кроме того, в данной модели впервые появились 64-мегапиксельная главная камера и 12-нанометровый мобильный чип Helio G90T. Платформа трудится на частоте 2,0-2,05 ГГц и имеет графический ускоритель Mali-G76 MC4. Герой заметки уже получил Android 11, но пока что свежая ревизия «зелёного робота» доступна не во всех регионах.

Помимо сенсора на 64 Мп в основной камере есть пара 2-мегапиксельных матриц и ультраширокоугольный 8-мегапиксельный модуль. Ролики можно снимать в 4K при 30 к/сек. Сзади вместе с камерой нашлось место дактилоскопу, который может относительно быстро сканировать палец для разблокировки гаджета. Разрешение фронтальной камеры, которая обосновалась в компактной выемке спереди, составило 20 Мп. С её помощью тоже можно снять блокировку – за счёт технологии Face Unlock.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro оборудован 6,53-дюймовым дисплеем IPS формата FHD+ с HDR и стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Тыльная сторона тоже прикрыта панелью Gorilla Glass 5, а рамка изготовлена из пластика.

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Подсистема питания представлена несъёмной батареей на 4500 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой. Для подзарядки и подключения к ПК имеется порт USB-C. В состав модели также вошли GPS, Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5, ИК-излучатель и выход для наушников. Слот под microSD гибридный. Redmi Note 8 Pro работает на прошивке MIUI 12, а стабильная глобальная версия фирменной надстройки MIUI 12.5 ожидается лишь в конце первой половины текущего года.