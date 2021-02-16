Xiaomi официально подтвердила критические проблемы в популярных смартфонах на Android 11
Китайская компания вновь вынуждена извиняться за проблемы в программном обеспечении. На этот раз – перед владельцами нескольких популярных моделей 2020 и 2019 годов выпуска. Жаловаться на проблемы программного характера пользователи начали после получения прошивки с операционной системой Android 11.
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Очередное обновление MIUI 12 для флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro принесло несколько неполадок. Пользователи отмечают плохую работу системы жестового управления и сложности с функцией разделения экрана.
Напомним, обе модели вышли зимой 2020 года. Они получили флагманскую однокристальную систему Snapdragon 865, стереодинамики и 90-герцевый дисплей OLED с интегрированным дактилоскопическим сенсором и вырезом под фронтальную камеру с 20-мегапиксельным разрешением.
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В Xiaomi Mi 10 установлена основная камера разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч с проводной и беспроводной зарядкой мощностью по 30 Вт. Флагман появился в России в модификации 8/256 ГБ по рекомендованной цене 70 000 рублей.
Версия Pro обладает двумя телеобъективами 12 Мп и 8 Мп с 2-кратным и 3-кратным оптическим зумом соответственно. Разрешение ультраширокоугольной камеры выросло с 13 Мп до 20 Мп. Также в Xiaomi Mi 10 Pro есть аккумулятор на 4500 мА*ч с 50-ваттной проводной зарядкой. В России флагман официально не продаётся.
Более существенные проблемы возникли у владельцев Xiaomi Mi A3. Модель 2019 года выпуска работает на базе чистой версии операционной системы Android 11 без проприетарного программного обеспечения MIUI. Смартфон оборудован 6,09-дюймовой панелью на органических светодиодах, основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 32-мегапиксельной фронталкой и аккумуляторной батареей ёмкостью 4030 мА*ч.
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Пользователи сообщают, что во время просмотра видео начинает светиться индикатор пропущенных событий. Также смартфон может зависать и отказываться реагировать на жесты. В некоторых случаях устройство может превращаться в «кирпич».
Владельцы нескольких других моделей отмечают некорректную работу предустановленного музыкального плеера, зависание анимированных обоев и внезапное закрытие приложений. Правда, названия смартфонов, где наблюдаются такие проблемы после обновления до Android 11, пользователи не уточняют.
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