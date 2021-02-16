NVIDIA подтвердила характеристики GeForce RTX 3060 – 12 ГБ, 3584 ядра CUDA и TDP 170 Вт
На минувших выходных американская компания NVIDIA заявила, что видеокарта GeForce RTX 3060 поступит на рынок 25 февраля текущего года. Теперь же производитель из Калифорнии опубликовал ключевые технические характеристики графического ускорителя.
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Новинка построена на базе чипа, выполненного по нормам 8-нанометрового технологического процесса. GPU поколения Ampere работает на частоте 1,32-1,78 ГГц и имеет 3584 потоковых процессора. Графический чип соединён с 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 192-разрядной шиной.
Уровень энергопотребления в GeForce RTX 3060 составляет 170 Вт. Для обеспечения дополнительного питания предусмотрен только один 8-pin разъём. Производитель рекомендует использовать новую видеокарту с блоком питания минимальной мощностью 550 Вт. Также отметим поддержку мониторов 8K UHD, три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.
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Стоимость GeForce RTX 3060 для российского рынка не уточняется пока что. Во время анонса графического ускорителя NVIDIA заявила, что цена видеокарты в Соединённых Штатах составит 329 долларов, а в Европе – 329 евро. Правда, последние события намекают на то, что купить GeForce RTX 3060 по официальной рекомендованной стоимости вряд ли получится у простых пользователей.
Например, в Польше магазин Proshop продаёт видеокарты по цене от 2799 злотых или 500 евро. На сайте PCDiga минимальная стоимость графического ускорителя тоже установлена на уровне 500 евро. Но есть и решения более чем за 600 евро.
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