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На минувших выходных американская компания NVIDIA заявила, что видеокарта GeForce RTX 3060 поступит на рынок 25 февраля текущего года. Теперь же производитель из Калифорнии опубликовал ключевые технические характеристики графического ускорителя.

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Новинка построена на базе чипа, выполненного по нормам 8-нанометрового технологического процесса. GPU поколения Ampere работает на частоте 1,32-1,78 ГГц и имеет 3584 потоковых процессора. Графический чип соединён с 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 192-разрядной шиной.

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Уровень энергопотребления в GeForce RTX 3060 составляет 170 Вт. Для обеспечения дополнительного питания предусмотрен только один 8-pin разъём. Производитель рекомендует использовать новую видеокарту с блоком питания минимальной мощностью 550 Вт. Также отметим поддержку мониторов 8K UHD, три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

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Стоимость GeForce RTX 3060 для российского рынка не уточняется пока что. Во время анонса графического ускорителя NVIDIA заявила, что цена видеокарты в Соединённых Штатах составит 329 долларов, а в Европе – 329 евро. Правда, последние события намекают на то, что купить GeForce RTX 3060 по официальной рекомендованной стоимости вряд ли получится у простых пользователей.

Например, в Польше магазин Proshop продаёт видеокарты по цене от 2799 злотых или 500 евро. На сайте PCDiga минимальная стоимость графического ускорителя тоже установлена на уровне 500 евро. Но есть и решения более чем за 600 евро.