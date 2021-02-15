Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy S21 FE получит Snapdragon 870, 120-Гц дисплей, Android 11 и аккумулятор на 4500 мА*ч

Также может быть версия на Exynos 990.
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейская компания Samsung в начале осени прошлого года представила упрощённый флагманский смартфон Galaxy S20 FE, который очень быстро стал хитом. Его вы можете видеть на всех фотографиях в этом материале. Сейчас производитель готовит к выходу модель нового поколения. Она будет называться Samsung Galaxy S21 FE. В Сети уже есть технические характеристики, но изображений грядущей новинки пока не было опубликовано.

реклама

Ожидается, что южнокорейская компания выпустит две модификации смартфона, но это не точно. Уже известно, что Samsung Galaxy S21 FE получит 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц и графическим ядром Adreno 650. Поддержка мобильных сетей пятого поколения присутствует.

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

В смартфоне будет установлено 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от конфигурации. За автономность будущей новинки будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки, но мощность пока что уточняется.

В Samsung Galaxy S21 FE мы увидим тройную основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Телеобъектив на 8 Мп будет обеспечивать 3-кратный оптический зум без потери качества. Снимать видео можно будет в 4K UHD при 60 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Она получит поддержку технологии Face Unlock.

реклама

В смартфоне будет установлен дисплей на органических светодиодах формата Full HD+. Диагональ панели OLED составит 6,5 дюйма, а максимальная частота обновления изображения – 120 Гц. Из остального отметим операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой One UI 3.0, интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, выход для подключения проводной гарнитуры, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, защиту от воды по стандарту IP68, корпус из пластика со стеклом на лицевой панели, стереофонические динамики и поддержку технологии Near Field Communication.

Анонс Samsung Galaxy S21 FE состоится весной текущего года. О ценах пока что информации нет. Слухи о версии с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения на базе 7-нанометровой однокристальной системы Exynos 990 ожидают подтверждения или опровержения.

реклама

Напомним, с осени прошлого года в России официально продаётся модель Samsung Galaxy S20 FE на процессоре Snapdragon 865. Не считая однокристальной системы, почти все характеристики совпадают с параметрами смартфона следующего поколения. В России модель доступна в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Рекомендованная цена в официальной рознице составляет сейчас 45 990 рублей и 51 990 рублей соответственно. В сравнении со стартом продаж стоимость каждой конфигурации упала на 4000 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
2
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
152
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
10
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
10
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 152
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
194
35 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
18
Ubisoft устала выпускать блокбастеры типа Assassin's Creed и хочет перейти на модель микротранзакций
24
Аналитики: CD Projekt Red не взламывали и исходный код в безопасности
13
Обнаружена уязвимость в популярном алгоритме криптошифрования - новая угроза для отрасли криптовалют
41
Февральский патч Microsoft сломал Windows 10 – описание проблемы и решение
31
Первые покупатели GeForce RTX 3060 в Европе смогут её получить всего за 45 000 рублей
15
Для GTA 6 создана новая концепция обложки – на этот раз с женщиной в роли главной героини
11
Core i5-11500 продемонстрировал 50% прирост мощности GPU и сравнялся с дискретной GeForce GTX 750
18
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
349
Первые экземпляры NVIDIA RTX A6000 попали в руки частных владельцев
18
Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
219
История со скандальной эмоцией PogChamp на Twitch получила продолжение
9
Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3060 массово игнорируется европейскими магазинами
9
CD Projekt Red закупила почти десять реплик катаны из Cyberpunk 2077
11
Core i7-11700K оказался значительно медленнее Ryzen 7 5800X в играх и синтетике, уступив более 20%
49
Легендарная Uncharted для PlayStation 3 работает на эмуляторе лучше, чем в оригинале
16
NVIDIA GeForce RTX 3060 тоже стала жертвой бума майнинга — магазины ощутимо подняли цены на новинку
33
Новые игровые мыши EVGA получили по три сенсора и ARM процессоры
11
Уязвимость Защитника Windows не могли обнаружить 12 лет
9

Популярные статьи

Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
77
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
164
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом
32
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
12
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
2

Сейчас обсуждают

D3m0n
15:50
Зион годен только для ютуба? Ок.
Легендарная Uncharted для PlayStation 3 работает на эмуляторе лучше, чем в оригинале
omoikane
15:48
да 6700к дохли с первых партий, у самого такой был, даже рма могу показать с возвратом на ку:D
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
ego0550
15:48
Шрек, а что не так с 2000 было? Я купил на старте 2080 прекрасно пользовался ей 2 года, сейчас вот проапгрейдил до 3080. Хотя откуда тебе то знать, у тебя их никогда не было, сидишь себе на своей RX47...
Высокий процент брака процессоров AMD Ryzen 5000 может быть проблемой отдельно взятого поставщика
Peter D.
15:43
Огромное спасибо за статью, чуть не прослезился от ностальгии! з.ы. донат, надеюсь прилетел !
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Renegade1979
15:41
Неужели в Слэйвзонии наконец научились ломать сервера гугелпочты и вычислять по айпи прокси? Куда-то приедут, видимо на кадыровский удЪ срамной. По всей дыре до сих пор ищут @666_mancer чтоб "приехать...
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Xrona666
15:41
Практика показала, что даже такой скорости записи хватает. Как видишь у интела с ней всё нормально, но что-то это не сильно помогает. Вывод сам сделаешь. Единственное в чём АМД не много промахнулись т...
Intel выпустит прокаченный 10-ядерный Core i9-10900KS, способный обойти Ryzen 7 5800X в играх
Саша Смирнов
15:40
Как это приступили К разработке?? Да там же на слайде написано - В разработке! Они его представят в конце 21 либо в начале 22го на CES 2022.
AMD приступила к разработке архитектуры RDNA 3, но не решается назвать связанный с ней техпроцесс
D3m0n
15:40
Да из жадности выкупили у ушлых китайцев то, что в брак выкинули )) P. S. E дружбана в конторе однажды случай был. Партию бракованных телеков за деньги отправили на утилизацию, а через пару месяцев по...
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
Alex23
15:39
Делают из него суперсолдата, будет потом с Редфилдом и Кеннеди мир спасать.
Разработчики Resident Evil Village рассказали, почему они решили вернуть главного героя седьмой части
ахахах
15:37
отзовут да в евразии продадут(там ж написано што никаких поломок нет-небольшой отмаз штоб небухтели пендосы да и всё)
Mercedes отзывает 1,29 автомобилей в США из-за проблем с программным обеспечением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем