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Южнокорейская компания Samsung в начале осени прошлого года представила упрощённый флагманский смартфон Galaxy S20 FE, который очень быстро стал хитом. Его вы можете видеть на всех фотографиях в этом материале. Сейчас производитель готовит к выходу модель нового поколения. Она будет называться Samsung Galaxy S21 FE. В Сети уже есть технические характеристики, но изображений грядущей новинки пока не было опубликовано.

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Ожидается, что южнокорейская компания выпустит две модификации смартфона, но это не точно. Уже известно, что Samsung Galaxy S21 FE получит 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц и графическим ядром Adreno 650. Поддержка мобильных сетей пятого поколения присутствует.

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В смартфоне будет установлено 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от конфигурации. За автономность будущей новинки будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки, но мощность пока что уточняется.

В Samsung Galaxy S21 FE мы увидим тройную основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Телеобъектив на 8 Мп будет обеспечивать 3-кратный оптический зум без потери качества. Снимать видео можно будет в 4K UHD при 60 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Она получит поддержку технологии Face Unlock.

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В смартфоне будет установлен дисплей на органических светодиодах формата Full HD+. Диагональ панели OLED составит 6,5 дюйма, а максимальная частота обновления изображения – 120 Гц. Из остального отметим операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой One UI 3.0, интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, выход для подключения проводной гарнитуры, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, защиту от воды по стандарту IP68, корпус из пластика со стеклом на лицевой панели, стереофонические динамики и поддержку технологии Near Field Communication.

Анонс Samsung Galaxy S21 FE состоится весной текущего года. О ценах пока что информации нет. Слухи о версии с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения на базе 7-нанометровой однокристальной системы Exynos 990 ожидают подтверждения или опровержения.

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Напомним, с осени прошлого года в России официально продаётся модель Samsung Galaxy S20 FE на процессоре Snapdragon 865. Не считая однокристальной системы, почти все характеристики совпадают с параметрами смартфона следующего поколения. В России модель доступна в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Рекомендованная цена в официальной рознице составляет сейчас 45 990 рублей и 51 990 рублей соответственно. В сравнении со стартом продаж стоимость каждой конфигурации упала на 4000 рублей.