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В магазине расширений для Microsoft Edge были размещены пиратские копии десятков популярных игр

В этот список входят Mario Kart 64, Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris и даже Minecraft.
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В магазине расширений для веб-обозревателя Microsoft Edge были размещены пиратские копии нескольких популярных игр. В этот список входят Mario Kart 64, Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris и даже Minecraft. При этом в описании каждого проекта было указано, что разработчиком является не Microsoft и другие известные компании.

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Спустя несколько часов после публикации информации в магазине расширений осталась лишь одна игра о динозаврах, которую знает большинство пользователей Google Chrome. Все остальные проекты были удалены. Разработчиками числились GamePro Inc, Gamelands, Kday и StayReal.

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По словам одного из пользователей, расширение скачало копию образа ПЗУ игры Mario Kart 64. Несмотря на то, что эмуляторы не запрещены, вряд ли компания Nintendo дала добро на распространение игры таким путём. Также отмечается, что расширение Tetris – клон игры, но образ памяти оно не загружает. В свою очередь Pac-Man напрямую задействует ресурсы оригинального приложения.

Пираты попытались обойти проблему, добавив сомнительное заявление об отказе от ответственности. В некоторых описаниях они указывали, что расширения не имеют никакой связи с оригинальными играми. В частности, для Mario Kart 64 указано, что эмулятор не одобрен Nintendo, а все графические изображения являются собственностью их авторов.

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