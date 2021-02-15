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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz вынужден отозвать в США 1,29 млн транспортных средств из-за проблем программного характера. Сбой в работе eCall приводит к тому, что система отправляет неточные данные о расположении авто после ДТП в аварийно-спасательные службы.

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По данным National Highway Traffic Safety Administration, американское представительство Mercedes-Benz придётся отозвать транспортные средства 2016-2021 годов. Речь идёт об автомобилях классов CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G.

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Mercedes-Benz USA заявляет о том, что не имеет информации об инцидентах, когда неправильная работа программного обеспечения eCall приводила к травмам водителей и пассажиров или к материальному ущербу. Компания готова бесплатно обновить приложение в дилерских центрах. Отзывать транспортные средства автопроизводитель начнёт с 6 апреля текущего года.

Также Mercedes-Benz заявила, что остальные функции автоматического и ручного вызова аварийно-спасательной службы работают в нормальном режиме. Напомним, с идентичной проблемой компания столкнулась в 2019 году в Европе. В ходе расследования немецкий автопроизводитель обнаружил несколько случаев, когда автомобиль сообщал в службу экстренной помощи неточные данные о своём местоположении.