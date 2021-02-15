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Компания Samsung продолжает радовать поклонников смартфонами среднебюджетного уровня с хорошей автономностью. Очередная новинка, в которой основной акцент сделан на время работы без подзарядки, называется Samsung Galaxy F62.

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Модель оборудована 6,7-дюймовым дисплеем на базе активной матрицы на органических светодиодах с приставкой Super. Экран имеет разрешение Full HD+, 110-процентный охват цветового диапазона NTSC, коэффициент контрастности 1 млн к 1 и соотношение сторон 20 к 9. Боковые грани не изогнуты. Вверху по центру установлена фронтальная камера с 32-мегапиксельным оптическим модулем.

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Samsung Galaxy F62 получил не самый новый, зато флагманский мобильный процессор Exynos 9825. 7-нанометровая однокристальная система в 2019 году была разработана специально под флагманов Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Она имеет ядра с частотой до 2,7 ГГц и графический видеоускоритель Mali-G76 MP12. Поддержка мобильных сетей пятого поколения отсутствует. Также под капотом смартфона есть накопитель UFS 2.1 вместимостью 128 ГБ, а объём оперативной памяти составляет 6 ГБ или 8 ГБ в зависимости от модификации.

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Новинка комплектуется Quad-камерой с двумя бесполезными 5-мегапиксельными модулями для анализа глубины резкости и макросъёмки. Разрешение стандартного блока составляет 64 Мп. В ультраширокоугольной камере установлен 12-мегапиксельный датчик изображения. Снимать видео смартфон может в 4K UHD с частотой кадров 30 к/сек.

Несмотря на то, что Samsung Galaxy F62 оснащается экраном Super AMOLED, сканер отпечатков пальцев у него установлен на правом торце. Главной особенностью новинки является аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА*ч. Это вылилось в том, что толщина корпуса составила 9,5 мм. Также отметим поддержку быстрой 25-ваттной зарядки по проводу, симметричный порт USB Type-C, выход под гарнитуру, контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, слот для microSD и поддержку NFC.

Смартфон поступит в рынок с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменным программным обеспечением One UI 3.1. Старт продаж запланирован на 22 февраля текущего года. Покупателям модель будет доступна в синем и зелёном цветах. Цена Samsung Galaxy F62 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти составила 330 долларов. За вариант с 8 ГБ ОЗУ нужно доплатить ещё около 30 долларов.

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В завершение напомним, что единственный смартфон в ассортименте Samsung, который может похвастаться аккумулятором на 7000 мА*, называется Galaxy M51. Он был анонсирован в конце лета прошлого года. Модель получила 8-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 730G, а остальные технические характеристики совпадают с сегодняшней новинкой. В России цена смартфона в модификации 6/128 ГБ составляет 32 990 рублей.