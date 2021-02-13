Qualcomm хочет помешать NVIDIA в покупке ARM
В начале осени прошлого года американская компания NVIDIA выразила готовность приобрести Advanced RISC Machines (ARM) за 40 млрд долларов. Напомним, с 2016 года британский фаблесс-разработчик принадлежит японской телекоммуникационной корпорации SoftBank. С возможной покупкой ARM американским гигантом NVIDIA выразил несогласие чипмейкер Qualcomm.
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Сделку между NVIDIA, ARM и SoftBank должны одобрить регуляторы разных стран. Тем временем американская компания Qualcomm заявила, что переход ARM под управление NVIDIA может негативно сказаться на других производителях чипов. Представители Qualcomm отметили, что NVIDIA в теории может запретить им использовать интеллектуальную собственность ARM. На данный момент технологии ARM лицензируют несколько сотен производителей для разработки собственных решений. Архитектура британской компании применяется в 95% всех умных телефонов в мире.
Федеральная торговая комиссия США затребовала у NVIDIA, SoftBank и ARM больше информации о сделке. В то же время Qualcomm ещё успела обратиться с жалобами в Управление по конкуренции Соединённого Королевства, в Государственную администрацию Китайской Народной Республики по регулированию рынка и в Европейскую комиссию. Инсайдеры отмечают, что как минимум один из регуляторных органов заблокирует сделку между NVIDIA, ARM и SoftBank. В свою очередь калифорнийский гигант уверен, что сможет выкупить ARM.
Qualcomm – не единственный, кого не устраивает сделка. Ещё в минувшем году Найджел Тун, CEO бристольcкой компании Graphcore, назвал её [сделку] антиконкурентной. Британский производитель чипов на базе искусственного интеллекта тоже выступил с протестом и подал жалобу в Управление по конкуренции. Против покупки ARM компанией NVIDIA также выступили американские гиганты Google и Microsoft.
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