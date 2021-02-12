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Компания Samsung резко ускорила темпы распространения программного обеспечения One UI 3.0 на базе операционной системы Android 11. Уже прошивка со свежей ревизией «зелёного робота» доступна более чем для трёх десятков смартфонов.

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Южнокорейский технологический гигант успел обновить все флагманские смартфоны 2019 и 2020 годов, тогда как модели нового поколения, Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, поступили в продажу сразу с операционной системой Android 11. Их мы в список 34 устройств не включаем.

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Android 11 с прошивкой One UI 3.0 установлена в семействах Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S20. Серия 2019 года оборудована процессорами Snapdragon 855 и Exynos 9820, а в линейке 2020 года используются однокристальные системы Snapdragon 865 и Exynos 990 в зависимости от региона продаж. Из девяти смартфонов в России официально не продаётся только Samsung Galaxy S10 5G, первый смартфон компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Семейства Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note10 тоже работают на базе программного обеспечения One UI 3.0 с операционной системой Android 11. Текущее поколение представлено стандартным изданием и версией Ultra. Обе оборудованы чипами Exynos 990 и Snapdragon 865.

В рамках предыдущего поколения южнокорейская компания анонсировала сразу четыре смартфона. В конце лета 2019 года вышли Samsung Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G и Galaxy Note10+ на Snapdragon 855 и Exynos 9825. В России тоже официально не продаётся только 5G-версия. В начале 2020 года производитель презентовал модификацию Lite со старой однокристальной системой Exynos 9810.

Сгибаемые флагманы Samsung тоже получили операционную систему Android 11. В ассортименте производителя из Южной Кореи есть шесть моделей, оборудованных сгибаемыми панелями. Это Samsung Galaxy Gold 5G/LTE, Galaxy Z Fold2, Galaxy Flip и Galaxy Z Flip 4G/5G. Заметим, что Galaxy Z Flip 5G является первым в мире смартфоном с мобильной платформой Snapdragon 865+, которая используется лишь в нескольких моделях.

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В последнее время компания из Сувона активно обновляет до актуальной версии программное обеспечение в доступных смартфонах. Android 11 «прилетела» на хиты продаж Samsung Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A51 и Galaxy A51 5G. В списке есть более дорогие модели Samsung Galaxy A70, Galaxy A71 5G и Galaxy A80, а также относительно дешёвые Samsung Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy F41 и защищённый смартфон XCover Pro.