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44 устройства Huawei и Honor получат прошивку EMUI 11.1

EMUI 11.1 дебютирует в марте вместе со смартфонами Huawei P50.
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Компания Huawei в следующем месяце представит флагманские смартфоны семейства P50. Как и годом ранее, с новым поколением дебютирует очередная версия программного обеспечения EMUI. В первой половине этого года нас ждёт EMUI 11.1. Как стало известно, её получит 44 устройства Huawei и Honor.

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Начнём с бренда Huawei. Китайская компания намерена выпустить программное обеспечение EMUI 11.1 на все флагманские смартфоны, начиная со второй половины 2018 года. Это означает, что Huawei P20 и P20 Pro останутся без обновления, а вот всё семейство Mate 20 получит апдейт рано или поздно. Напомним, 20-я серия представлена пятью флагманами. В конце 2018 года были анонсированы Huawei Mate 20, версия Pro, Mate 20 X с поддержкой стилуса и флагман класса «люкс» Mate 20 RS Porsche Design. В начале 2019 года семейство пополнилось моделью Mate 20 X 5G. Все пять флагманов оснащены 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980.

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EMUI 11.1 станет доступна ещё для нескольких смартфонов на базе однокристальной системы Kirin 980. Новая версия программного обеспечения «прилетит» на Huawei P30, P30 Pro, P30 Pro New Edition и на сгибаемую модель Huawei Mate X. Версия New Edition вышла в 2020 году, а все остальные флагманы были представлены в течение 2019 года.

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В 2019 года китайский технологический гигант анонсировал семейство Huawei Mate 30 на мобильном процессоре Kirin 990 или Kirin 990 5G. Изначально в него вошли модели Mate 30 4G/5G, Mate 30 Pro 4G/5G и Mate 30 RS Porsche Design (5G). Уже в прошлом году к ним присоединился Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E. Не забудут и о трёх флагманах Huawei P40 на Kirin 990 5G.

Сгибаемый смартфон второго поколения Huawei Mate Xs на Kirin 990 5G тоже без обновления не останется, как и флагманское семейство Huawei Mate 40 Pro. Оно состоит из стандартной модели, премиального флагмана Mate 40 RS Porsche Design, версий Pro и Pro+. Младшая версия получила Kirin 9000E, а остальные – Kirin 9000. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 5-нанометрового техпроцесса.

Что касается более доступных моделей, в очереди на получение EMUI 11.1 будут стоять Huawei nova 5T на Kirin 980, nova 7, nova 7 Pro, nova 8 и nova 8 Pro на Kirin 985, а также Huawei P40 Lite и Huawei P40 Lite 5G на Kirin 810 и Kirin 820 соответственно. Заметим, что из всех смартфонов сервисами Google могут похвастаться только модели на чипсете Kirin 980.

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Теперь немного поговорим о моделях Honor. Несмотря на то, что Huawei продала бренд, смартфоны всё равно получают прошивку Magic UI, которая является копией EMUI. Аналог EMUI 11.1 для устройств Honor будет называться Magic UI 4.1. Её премьера тоже ожидается весной, но вместе с семейством Honor 40.

Из уже представленных смартфонов новую версию программного обеспечения получит только девять моделей флагманского уровня. Это Honor и Honor 20 Pro на Kirin 980, анонсированные в 2019 году, Honor View 30 и View 30 Pro на Kirin 990 5G того же года выпуска, недавняя новинка Honor View 40 на Dimensity 1000+, а также прошлогодняя 30-серия. Она состоит из моделей Honor 30S на Kirin 820, Honor 30 на Kirin 985, а также Honor 30 Pro и 30 Pro+ на Kirin 990 5G.

И в завершение добавим, что китайская компания Huawei намерена ещё обновить до EMUI 1.1 пять планшетных компьютеров разных поколений. Так, новую версию прошивку получат MatePad Pro, MatePad Pro 5G, MatePad 5G, MatePad 10.4 и MatePad 10.8. Заметим, что каждое из 44 устройств, которые были упомянуты в материале, работает на базе программного обеспечения EMUI 11 с операционной системой Android 10.

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