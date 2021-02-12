Xiaomi представила в России бюджетные смарт-часы с GPS по цене 4490 рублей
Вчера мы писали, что Realme представила в России смарт-часы Watch S стоимостью менее 7000 рублей. Компания Xiaomi тоже вывела на российский рынок новый носимый гаджет, который стоит ещё дешевле. Он называется Xiaomi Mi Watch Lite.
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Модель была представлена за пределами Китая ещё в декабре прошлого года. Вчера, 11 февраля, производитель начал принимать в России предварительные заказы, а старт продаж запланирован на 18 февраля. Рекомендованная цена новинки составила 4490 рублей.
Xiaomi Mi Watch Lite – вторые смарт-часы китайской компании, которые доступны на российском рынке. Первые – Mi Watch стоимостью 9490 рублей. По словам производителя, они смогли стать настоящим хитом-продаж лишь за несколько недель с момента старта продаж.
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Lite-версия получила 1,4-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 320 x 320 точек. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 230 мА*ч. По словам производителя, время работы без подзарядки достигает 9 дней, но на это влияет профиль использования носимого гаджета. Например, с включённым GPS автономность составляет лишь 10 часов. Аккумулятор заряжается с нуля до 100% за час.
Корпус Xiaomi Mi Watch Lite получил защиту от воды на глубине до 50 метров (5 ATM). Габаритные размеры составили 41 x 35 x 11,9 мм, а масса – 21 грамм без учёта ремешка. На борту есть датчик освещённости, барометр, акселерометр, гироскоп и сенсор для определения сердечного ритма.
Производитель отмечает программную функцию для дыхательных упражнений. Отслеживать уровень насыщения крови кислородом часы не могут. Гаджет синхронизируется с устройствами на базе операционных систем iOS и Android.
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