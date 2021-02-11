Смарт-часы Realme Watch S с защитой IP68 появились в России по цене 6740 рублей
Китайская компания Realme представила в России свои смарт-часы Watch S. Новинка имеет круглый дисплей и защиту от воды. Официальная рекомендованная цена Realme Watch S составила 7490 рублей, но с 16 февраля по 8 марта купить носимый гаджет можно за 6740 рублей.
реклама
Модель имеет корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Тыльная сторона сделана из пластика, рамка – из алюминия, а спереди установлено стекло. Габаритные размеры корпуса составляют 47 x 47 x 12 мм. Весит новинка 48 граммов. Стекло Gorilla Glass 3 прикрывает собой круглый жидкокристаллический дисплей разрешением 360 x 360 точек. Диаметр составляет 1,3 дюйма. Плотность пикселей – 278 точек/дюйм.
Realme Watch S получили поддержку круглосуточного мониторинга уровня кислорода в крови. Подсчитывать частоту сердечных сокращений гаджет тоже может в режиме 24/7. Также заявлена поддержка 16 видов физической активности.
реклама
В часах установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 390 мА*ч. По словам производителя, максимальное время автономной работы составляет 15 дней. Модель синхронизируется со смартфонами на базе операционной системы Android по протоколу Bluetooth 5.0. Поддержка iOS пока что отсутствует, но программисты китайской компании занимаются решением этого вопроса.
Настройка смарт-часов выполняется через фирменное приложение Realme Link. В нём же можно смотреть собранные сенсорами данные (пульс, процент кислорода в крови и прочее). В гаджете нет поддержки Near Field Communication и отсутствует модуль GPS. Поэтому Realme Watch S можно назвать обычным спортивным браслетом в корпусе умных часов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила