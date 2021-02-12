Xiaomi Mi 10S получит Snapdragon 870, обновлённую камеру и будет стоить от 540 долларов
Компания Xiaomi в прошлом году выпустила флагманские модели Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Ultra, а также более скромные смартфоны Mi 10 Lite, Mi 10 Youth и Mi 10T Lite. В этом году к ним присоединился Mi 10i, а уже совсем скоро производитель представит ещё одну новинку. Юбилейной моделью десятой серии станет флагман Xiaomi Mi 10S.
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Внешне он будет немного напоминать версию Ultra, которую выпустили в августе прошлого года. Грядущая новинка была замечена в базе данных китайского регулятора TENAA. На сайте сертификационного бюро опубликовали две фотографии смартфона. Спереди можем видеть экран на органических светодиодах, на что намекают изогнутые грани по бокам. ЖК-матрицы «гнуть» ещё не научились. В левом верхнем углу лицевой стороны установлена фронтальная камера с 20-мегапиксельным разрешением.
На тыльной стороне Xiaomi Mi 10S видим вертикальную площадку основной камеры с четырьмя оптическими модулями. Телеобъектива перископной конструкции в их числе нет. Нечто похожее можно наблюдать у Xiaomi Mi 10 Ultra, изображение которого прикреплено ниже. Но прошлогодний флагман имеет в своём активе перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом.
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Предстоящая новинка сохранит 108-мегапиксельный датчик изображения, но параметры остальных блоков пока что не уточняются. Ёмкость комплектной батареи составит около 4800 мА*ч. Смартфон уже был замечен на сайте регулятора 3C, где указано, что он получит поддержку 33-ваттной быстрой зарядки по проводу. Напомним, Mi 10 Ultra поддерживает 120-ваттную подзарядку, а в обычном Mi 10 мощность составляет 30 Вт.
Сердцем Xiaomi Mi 10S станет однокристальная система Snapdragon 870. 7-нанометровый мобильный процессор отличается рекордной тактовой частотой Prime-ядра, которая составляет 3,2 ГГц. До этого рекордом среди Cortex-A78 обладало решение, установленное в Kirin 9000 5G (3,13 ГГц).
Xiaomi Mi 10S будет стоить 540 долларов. Дата анонса пока что не уточняется. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменным графическим интерфейсом MIUI 12.5. Также отметим стереофонические динамики, разъём USB-C и поддержку технологии Near Field Communication.
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Напомним, на рынке есть пока только один смартфон на процессоре Snapdragon 870. Он называется Moto Edge S, а цена в топовой конфигурации составляет около 430 долларов. Но уже 25 февраля Xiaomi анонсирует модель Redmi K40 на Snapdragon 870, которая будет стоить от 400 долларов.
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