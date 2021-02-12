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Компания Xiaomi в прошлом году выпустила несколько флагманских смартфонов. Новое поколение пока что представлено лишь одной моделью – Mi 11. Но уже совсем скоро производитель расширит семейство флагманом Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон показался на видео у блогера Tech Buff PH, который раскрыл все основные технические характеристики предстоящей новинки.

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Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым девайсом в ассортименте китайской компании с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Но главной особенностью станет площадка основной камеры. Он будет, мягко говоря, большой. Если у POCO M3 сзади располагается три компактных модуля, а всё остальное пространство просто пустует, то у Mi 11 Ultra каждому сантиметру найдут предназначение.

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На скриншотах из ролика можно видеть, что в левой части площадки установлено три модуля: два больших и компактный перископный телеобъектив. Разрешение стандартной камеры составит 50 Мп. Предполагается, что она получит новый сенсор Sony IMX766. Телеобъектив и ультраширокоугольный модули будут построены на базе 48-мегапиксельных сенсоров от Sony и Samsung. Кратность оптического зума не уточняется, но ввиду перископной конструкции можно рассчитывать как минимум на 4-кратное приближение без потери качества.

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В правой части площадки с камерой установлен дополнительный жидкокристаллический дисплей. Он может отображать, что происходит на главной панели. Но скорее всего его добавили для того, чтобы пользователи могли делать селфи на тыльную камеру. Правда, от фронталки отказываться не планируют. В Xiaomi Mi 11 Ultra она установлена в левом верхнем углу лицевой стороны и имеет разрешение 20 Мп.

К слову, завершая тему камер и дизайна, нужно отметить ещё один момент. Смартфон показан в двух цветовых решениях, в которых отличается надпись возле телеобъектива. В белом варианте написано «120x Ultra Pixel AI Camera», а в чёрном – «120x, 12-120mm, 1:1.95-4.1». Возможно, в руки блогеру попали прототипы, а Xiaomi ещё не определилась с выбором подписи.

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Xiaomi Mi 11 Ultra получит такой же дисплей, как и Mi 11. В его основе будет матрица WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, изогнутыми краями и встроенным сканером отпечатков пальцев. Прикрывать её будет стекло Gorilla Glass Victus. Также смартфону обещают 67-ваттную проводную и беспроводную зарядку, стереодинамики Harman / Kardon и 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 11 Ultra заменит на рынке модель Mi 10 Ultra, которая была анонсирована примерно полгода назад. В Китае стоимость смартфона прошлого поколения составила около 1100 долларов в топовой модификации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Грядущая новинка окажется ещё дороже. Кроме того, флагман нового поколения может стать первым решением компании с фирменной прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки.