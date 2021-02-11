Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi MIX 4
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь на днях объявил, что компания возродит линейку экспериментальных смартфонов Mi MIX. Модель нового поколения будет анонсирована до конца 2021 года. Предполагается, что она будет называться Xiaomi Mi MIX 4. Также есть вероятность, что производитель может пропустить несколько номеров или вообще откажется от цифр.
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На просторах всемирной паутины появились первые изображения грядущей новинки. Судя по ним, Xiaomi возвращается к истокам. В Mi MIX 4 мы увидим то, чем начиналась линейка – тонкими рамками вокруг экрана. Правда, первые три модели имели тонкие дисплейные рамки с трёх сторон и широкий подбородок внизу с фронтальной камерой.
На изображениях Xiaomi Mi MIX 4 видим тонкие отступы с четырёх сторон. Но вот камера для селфи располагается под дисплеем. Напомним, сейчас интегрированная в экран фронталка используется только в трёх смартфонах. Все выпустила компания ZTE.
Под дисплеем Mi MIX 4 также будет установлен и сканер отпечатков пальцев, т.е. панель будет выполнена на органических светодиодах. Поставщиком матрицы для смартфона станет China Star Optoelectronics, одна из дочерних компаний TCL.
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Технические характеристики Xiaomi Mi MIX 4 пока что не уточняются, но судя по опыту прошлых поколений, будущая новинка окажется флагманом. Это значит, что она получит 5-нанометровую систему-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 888.
Напомним, первая модель серии была представлена в октябре 2016. Оригинальный Xiaomi Mi MIX получил Snapdragon 821, а год спустя был выпущен Mi MIX 2 на Snapdragon 835. В 2018 году китайская компания расширила линейку моделями Mi MIX 2s и Mi MIX 3 на Snapdragon 845. Третье поколение отличалось форм-фактором. Xiaomi презентовала слайдер, но такое решение себя не оправдало.
На выставке Mobile World Congress 2019 компания анонсировала модель Mi MIX 3 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Она поступила в продажу по цене от 599 евро, но уже спустя несколько месяца купить смартфон можно было за 300 евро. В конце года анонсировали Mi MIX Alpha за 2800 долларов, но его на рынок производитель не выпустил. Из-за плохи продаж третьего поколения линейку поставили на паузу.
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