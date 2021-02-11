32 смартфона Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5
Компания Xiaomi в начале этой недели анонсировала глобальную прошивку MIUI 12.5. в Китае она дебютировала в конце декабря прошлого года. В начале второго квартала производитель начнёт рассылать новую версию оболочки. Первыми её получат пять смартфонов флагманского уровня. В конце второго квартала ещё одиннадцать моделей среднего и среднебюджетного классов обзаведутся MIUI 12.5. Российская стабильная версия в будущем станет доступна более чем для трёх десятков смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO.
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Несмотря на то, что китайская компания не планирует обновлять много моделей до MIUI 12.5, свежая ревизия программного обеспечения «прилетит» на несколько устройство 2018 года. Речь идёт о флагманских решениях Xiaomi Mi MIX 2s, Mi MIX 3, Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Pro. Все четыре получили 10-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 845 и основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп. Версия Pro отличается поддержкой технологии трёхмерного распознавания лиц Face ID и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.
Флагманы 2019 года тоже будут обновлены до MIUI 12.5 в России. Среди моделей топового сегмента на российском рынке официально продавались только Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro на Snapdragon 855. Помимо них локальная стабильная версия прошивки будет доступна для смартфонов среднего класса Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 9 SE и Mi 9T, Redmi Note 8 Pro, а из бюджетников отметим Redmi Note 8T и Xiaomi Mi 9 Lite.
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Практически все устройства 2020 года получат российскую стабильную версию MIUI 12.5. Сюда входят флагманы Xiaomi Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro, середняки Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mi 10T Lite и Redmi Note 9 Pro, а также более доступные решения Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9C NFC.
Флагман нового поколения Xiaomi Mi 11 в Европе дебютировал только три дня назад. Месяцем ранее производитель представил европейские версии Redmi Note 9T, Redmi 9T и Redmi 9T NFC. Все четыре смартфона будут представлены в России и тоже получат локальную стабильную оболочку MIUI 12.5.
И в завершение несколько слов скажем о моделях бренда POCO. В России за всё время официально продавалось только четыре смартфона, хотя всего компания анонсировала девять девайсов. На данный момент на рынке доступны флагман POCO F2 Pro на Snapdragon 855, середняк POCO X3 NFC на Snapdragon 732G и бюджетник POCO M3 на Snapdragon 662. В 2018 году был ещё Pocophone F1 на Snapdragon 845. Всем четырём обещана российская версия MIUI 12.5.
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