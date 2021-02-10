Xiaomi Redmi K40 Pro на Snapdragon 888 получит дисплей 3K, Android 11 и цену от 465 долларов
Сегодня мы писали, что 25 февраля компания Xiaomi анонсирует свой первый смартфон на процессоре Snapdragon 870. Он будет называться Redmi K40 и поступит в продажу по цене порядка 400 долларов за начальную конфигурацию памяти. Вместе с обычной моделью производитель выпустит более продвинутый флагман Xiaomi Redmi K40 Pro.
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Старшая версия будет оснащаться 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 с графикой Adreno 660. Напомним, в мае 2019 года компания выпустила модель Redmi K20 Pro на Snapdragon 855, а осенью появилась версия Premium Edition со Snapdragon 855. В начале прошлого года состоялась премьера Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition. Оба флагмана оборудованы чипсетом Snapdragon 865.
Смартфон нового поколения будет предлагаться как минимум в двух модификациях. В базе он предложит 8 ГБ оперативной памяти, а в максимальной конфигурации – 12 ГБ. В обоих случаях вместимость встроенного хранилища составит 256 ГБ. Возможно, также появится вариант 8/128 ГБ.
Xiaomi Redmi K40 Pro и Redmi K40 будут во многом похожи. Обе модели получат плоский дисплей формата WQHD+ диагональ 6,81 дюйма с интегрированным сканером отпечатков пальцев и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. В каждом смартфоне будет установлена фронтальная камера на базе 30-мегапиксельного датчика изображения, а программной оболочкой выступит операционная система Android 11 в паре с прошивкой MIUI 12.
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Модель Redmi K40 обзаведётся основной камерой с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а в версии Pro 8-мегапиксельный датчик заменят 13-мегапиксельным сенсором. Ещё одним отличием старшей версии от младшей станет зарядная ёмкость аккумуляторной батареи. Он будет повышена с 4500 мА*ч до 5000 мА*ч.
Китайская компания уже давно официально заявила, что Xiaomi Redmi K40 Pro будет стоить от 465 долларов, т.е. станет самым доступным смартфоном на базе однокристальной системы Snapdragon 888. На данный момент самая дешёвая модель с флагманской SoC Qualcomm стоит чуть менее 600 долларов. Это vivo iQOO 7.
В завершение добавим, что в рамках нового поколения производитель выпустит ещё как минимум один смартфон. Он будет называться Redmi K40s, а в его основу ляжет новая 6-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 1200. Анонс состоится в конце первого квартала текущего года.
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