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Южнокорейская компания Samsung отчиталась об успехах флагманского семейства Galaxy S21 на британском рынке. Производитель никаких точных (и даже неточных) цифр не называет, но отмечает, что новинки установили рекорд по количеству предварительных заказов.

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Смартфоны нового поколения оказались намного популярнее в Великобритании, чем семейства Samsung Galaxy S10 и Galaxy S20. В рамках нового поколения производитель из Южной Кореи выпустил три модели: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Версия Ultra оказалась популярнее двух других флагманов вместе взятых – на неё пришлось свыше 50% предварительных заказов. Её цена в зависимости от комплектации составила 1149-1329 фунтов стерлингов. Для сравнения, Samsung Galaxy S21 стоит 769-949 фунтов стерлингов, а версия Plus – на 180 фунтов стерлингов дороже.

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Напомним, все три смартфона оборудованы процессором Exynos 2100, выполненным по 5-нанометровой технологии, стереодинамиками, имеют алюминиевый корпус и стекло Gorilla Glass Victus. Из общего также стоит отметить операционную систему Android 11 с прошивкой One UI 3.1, 25-ваттную проводную, 15-ваттную беспроводную зарядку, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды по стандарту IP68.

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В Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ установлена основная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп и 10-мегапиксельный фронтальный селфи-модуль. Стандартная модель получила 6,2-дюймовый дисплей и аккумулятор на 4000 мА*ч, а тыльная сторона сделана из пластика. В Plus-варианте используется 6,7-дюймовая панель и батарея ёмкостью 4500 мА*ч, тогда как задник оформлен стеклом. В обоих случаях установлена матрица Dynamic AMOLED 2X формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц.

В Samsung Galaxy S21 Ultra используется 120-герцевый дисплей формата WQHD+ размером 6,8 дюйма по диагонали. Ёмкость комплектной батареи увеличена до 5000 мА*ч. Основная камера имеет два 10-мегапиксельных телеобъектива с 3-кратным и 10-кратным приближением, 12-мегапиксельный блок со сверхширокоугольной оптикой и главный модуль на 108 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 40 Мп.