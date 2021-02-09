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В начале этого месяца компания Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 14.5. Размер обновления составил более 4,5 ГБ. Новая версия программного обеспечения оптимизирует работу iOS, повышает производительность в бенчмарках и устраняет подвисание при закрытии приложения свайпом снизу вверх. Тем временем пользователи сообщают, что реклама в операционной системе стала более агрессивной.

реклама

В магазине программного обеспечения App Store и раньше отображались блоки с рекламой. Однако, появлялись они только после ввода поискового запроса. Причём если раньше объявления отображались на основе запросов пользователя, то теперь рекламные блоки не имеют контекстного характера. Пользователи сообщают, что реклама в App Store видна постоянно и никак не связана с тем, что они искали в магазине приложений.

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В связи с тем, что iOS 14.5 пока что находится на стадии бета-тестирования, есть вероятность, что реклама в финальной версии операционной системы станет менее агрессивной. Хотя в связи с падением дохода от продажи программного обеспечения Apple может оставить всё без изменений.

реклама

Напомним, в марте прошлого года американская компания решила снять ограничения и дать добро на размещение в iOS сторонней рекламы. Компания разрешила сторонним приложениям отправлять пользователям push-уведомления с рекламой. Но при этом Apple оставила за пользователями право отказаться от получения таких сообщений.