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Смартфоны Redmi Note являются самыми популярными в ассортименте компании Xiaomi и одним из самых продаваемых в мире. Производитель во время презентации флагмана Xiaomi Mi 11 успела похвастаться поставками моделей линейки Redmi Note.

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Серии в марте текущего года исполняется семь лет. Первая модель называется Redmi Note и была анонсирована в марте 2017 года. За это время уже сменилось несколько поколений смартфонов. В этом году ожидается презентация семейства Redmi Note 10. Текущим поколением в настоящее время является девятая серия, в рамках которой в прошлом году было представлено около десятка устройств.

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За семь лет в рамках линейки Redmi Note компания Xiaomi поставила на рынок 200 млн смартфонов. Производитель заявил, что самыми популярными моделями являются телефоны семейства Redmi Note 8. Компания не называет объёмы, но можно предположить, что восьмая серия приближается к 40 млн единиц, учитывая то, что в мае прошлого года отгрузки приблизились к 30 млн штук, но затем рост замедлился в связи с анонсом нового поколения.

В последний раз Xiaomi хвасталась успехам серии Redmi Note примерно три месяца назад. Тогда поставки достигли лишь 140 млн смартфонов. Таким образом, за неполный квартал производитель отгрузил 60 млн устройств, т.е. около трети всего объёма за семь лет.

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Напомним, последней моделью, анонсированной в рамках легендарной линейки, является Xiaomi Redmi Note 9T. Смартфон представили в январе 2021 года. Он оборудован процессором Dimensity 800U и является одним из самых дешёвых 5G-телефонов в Европе при цене 229-269 евро в зависимости от модификации.

В России этот смартфон пока что не был представлен. Официально на российском рынке продаются Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. В магазине «Ситилинк» стоимость составляет от 14 990 рублей за стандартное издание в модификации 3/64 ГБ до 23 990 рублей за версию Pro с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.