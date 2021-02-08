Анонсирована глобальная прошивка MIUI 12.5 – только 5 смартфонов получат обновление на первом этапе
Компания Xiaomi представила фирменную прошивку MIUI 12.5 для смартфонов, которые продаются на глобальном рынке. Ранее производитель заявлял, что эта версия оболочки станет доступна для всех моделей на MIUI 12. Глобальную прошивку получит почти семь десятков уже анонсированных устройств. Но спешить с распространением апдейтов компания не планирует.
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К основным особенностям прошивки разработчик относит снижение уровня использования CPU на 22%. Энергопотребление снизилось на 15%. Также производитель отмечает более высокую плавность работы системы жестового управления. Теперь пользователи смогут удалять системы приложения. Естественно, не всё программное обеспечение можно будет стереть, но «ключевые» программы можно будет скрыть, чтобы они не занимали место на рабочем столе.
На официальной презентации рассказали лишь о деталях первых двух волнах рассылки обновлений. Обе начнутся в первом полугодии 2021. О дальнейших планах по распространению программного обеспечения китайская компания обещает сообщить отдельно.
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Первый этап стартует в начале второго квартала 2021 года. В рамках первой волны апдейт поступит исключительно на пять флагманских смартфонов 2020 года. Речь идёт о Xiaomi Mi 10, Mi 10T их версиях Pro и о Xiaomi Mi 11. Последний работает на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888, а все остальных оснащены 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865.
Вторая волна тоже начнётся во втором квартале, но уже ближе к середине года. Она захлестнёт ещё пять смартфонов Xiaomi и шесть моделей Redmi. На втором этапе обновление получат Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro наряду с версией Lite. Первые две модели – это устройства, в которых дебютировал 108-мегапиксельный датчик изображения.
Вместе с ними глобальная версия MIUI 12.5 «прилетит» на Xiaomi Mi 10T Lite и Mi 10 Lite. Семейство Redmi Note 9 будет обновлено в полном составе вместе с версией T, которую представили месяц назад. Также обновление получит бюджетник Redmi 9 и один из самых популярных в мире телефонов Redmi Note 8 Pro.
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Отметим, что из всех 16 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Global в течение первых двух волн, в России пока что официально продаётся только дюжина моделей. Но если Xiaomi Mi 10 Pro и Mi 10 Lite просто прошли мимо российского рынка по неизвестны причинам, то локальная премьера Redmi Note 9T и Xiaomi Mi 11 состоится в ближайшее время.
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