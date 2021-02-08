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Сегодня, 8 февраля 2021 года, китайский технологический гигант Xiaomi презентует глобальную версию программного обеспечения MIUI 12.5. Новая версия проприетарной надстройки будет построена на базе операционной системе Android 9.0 Pie, Android 10 или Android 11 в зависимости от смартфона. Тестирование оболочки уже началось. Бета-версия доступна более чем для двух десятков девайсов пекинского производителя, включая устройства Redmi и POCO. Всего же китайская компания намерена обновить 69 уже существующих смартфонов до MIUI 12.5 Global.

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Глобальной прошивкой обзаведутся не только новые устройства, но и более старые модели, включая несколько девайсов 2018 года. Речь идёт о флагманах Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 3 и Mi MIX 2s. Из доступных моделей 2018 года отметим Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Max 3, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 6 Pro.

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MIUI 12.5 Global выйдет практически для каждого смартфона 2019 года выпуска. Увы, исключением точно станет флагман Xiaomi Mi Max 3 5G, который даже операционную систему Android 10 не получит. Xiaomi планирует выпустить глобальную прошивку на все флагманы и середняки, анонсированные в течение 2019 года.

Мы не будем каждую модель называть, а отметим только семейства. Это Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi Note 10 и Redmi K20. Без обновления останутся Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition и Redmi K20 Pro Premium, т.к. они не продаются за пределами Поднебесной. Из более доступных решений 2019 года в списке есть семейства Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi 7, Redmi 8, а также модель Redmi Y3.

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Глобальная версия MIUI 12.5 «прилетит» на все смартфоны 2020 года выпуска. Обновление получат флагманы серий Mi 10 и Mi 10T вместе с их Lite-версиями, а также модель нового поколения Mi 11 и середняк Mi Note 10 Lite, который отличается изогнутым дисплеем. Также новая версия станет доступна для семейств Redmi 9 и Redmi Note 9, включая модели Redmi 9 Power/Prime и Redmi Note 9 Pro Max.

В 2021 году были анонсированы Xiaomi Mi 10i, Redmi 9T, Redmi 9T NFC и Redmi Note 9T. Они тоже получат глобальную прошивку. Наконец, до свежей версии программного обеспечения также будут обновлены все смартфоны бренда POCO, включая доступного флагмана Pocophone F1, анонсированного осенью 2018 года.