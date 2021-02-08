Xiaomi Mi 11 Pro+ на Snapdragon 888 получит защиту IP68, 10x зум и будет стоить 870-930 долларов
Сегодня мы писали о смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro, который будет оснащён мобильным процессором Snapdragon 888, продвинутой основной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, а стоимость составит 775-835 долларов в зависимости от модификации. Также компания готовит к анонсу более укомплектованный флагман под названием Xiaomi Mi 11 Pro+.
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Старшая модель будет оснащена 5-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 660. Мобильный процессор будет работать в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Вместимость интегрированного флеш-накопителя составит вне зависимости от модификации 256 ГБ.
Xiaomi Mi 11 Pro+ получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой беспроводным путём. Мощность подзарядки по проводу составит 120 Вт. Также под капотом флагмана нового поколения мы увидим чип NFC, Bluetooth 5.2 и адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.
Основная камера будет представлена четырьмя оптическими модулями. Разрешение главного составит 50 Мп. В его основу ляжет сенсор Samsung GN2. Ультраширокоугольный блок будет построен на базе 48-мегапиксельной матрицы Sony IMX586. Точные параметры двух телеобъективов не уточняются, но известно, что кратность оптического зума составит 10x и 2x. Для любителей селфи будет предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
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Xiaomi Mi 11 Pro+ станет первым смартфоном китайской компании с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12.
Модель можно назвать преемницей Xiaomi Mi 10 Ultra. Это самый дорогой смартфон компании в Китае. Его цена в модификациях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ составила 870 долларов и 930 долларов соответственно. Xiaomi Mi 11 Pro+ будет стоить столько же. При этом флагман прошлого года также поступил в продажу в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти стоимостью около 1100 долларов.
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