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Xiaomi Mi 11 Pro получит Snapdragon 888, Android 11, Quad HD+ дисплей и будет стоить от 775 долларов

В смартфоне будет установлена Quad-камера.
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Китайская компания Xiaomi сегодня, 8 февраля, официально представит международную версию флагманского смартфона Mi 11. В ближайшее время также ожидается ещё две топовые модели. Одна из них – Xiaomi Mi 11 Pro. Она заменит на рынке Xiaomi Mi 10 Pro на Snapdragon 865.

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Предстоящий флагман получит 6,81-дюймовый дисплей стандарта Quad HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц и изогнутыми гранями. В левом верхнем углу будет установлена 20-мегапиксельная фронтальная камера. В основу экрана ляжет панель на органических светодиодах, в которую будет интегрирован биометрический датчик. Всё это мы видели и в Xiaomi Mi 11. Сможет ли дактилоскопический сенсор версии Pro подсчитывать частоту сердечных сокращений, пока не уточняется.

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Xiaomi Mi 11 Pro будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки беспроводным путём. Аппаратная платформа будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 888, которая выполняется по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Главной особенностью смартфона станет Quad-камера. В стандартном модуле будет установлен 50-мегапиксельный датчик изображения, но не популярный Sony IMX766, а Samsung GN2. Сенсор Sony IMX598 с 48-мегапиксельным разрешением ляжет в основу ультраширокоугольного модуля, а телеобъектив будет построен на 48-мегапиксельной матрице Sony IMX586. Камера получит оптическую стабилизацию, поддержку 8K при 30 к/сек и 4K при 60 к/сек.

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В продажу флагман нового поколения поступит с предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной прошивкой MIUI 12. До конца текущего года смартфон должен будет получить и MIUI 12.5, и MIUI 13 и ОС Android 12. Также Xiaomi Mi 11 Pro обзаведётся NFC, поддержку стандарта Wi-Fi 6E, GPS и Bluetooth 5.1. Разъёма для наушников и защиты от воды можно не ждать.

Дата анонса смартфона пока что не уточняется. Модель нового поколения окажется даже немного дешевле версии 2020 года выпуска. Правда есть нюанс. В Китае Xiaomi Mi 11 будет доступен в модификациях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти по цене 775 долларов и 835 долларов соответственно. В обоих случаях будет установлен накопитель вместимостью 256 ГБ.

В то же время Xiaomi Mi 10 в Китае на старте продаж в конфигурации 8/256 ГБ стоил тоже 775 долларов, тогда как версия с 12 ГБ ОЗУ была оценена в 850 долларов. При этом модель прошлого поколения ещё может похвастаться комплектация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ интегрированной памяти. Цена составила 930 долларов по текущему курсу.

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Напомним, что прошлогодний флагман оборудован 90-герцевым Full HD+ дисплеем, 7-нанометровым процессором Snapdragon 865 и аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. Основная камера имеет два телеобъектива разрешением 12 Мп и 8 Мп, 20-мегапиксельный ультраширокоугольный и 108-мегапиксельный главный модули.

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Renegade1979
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Дмитрий
11:36
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Melofon
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11:35
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x.7
11:33
6 гигов мимо. Через 2 года уже отвал. В 2023 будут бегать владельцы 1066 и 5600, как сейчас с 4гиговыми полярсами все авито завалили
Одна из самых ожидаемых геймерских видеокарт AMD Radeon RX 6700 может получить всего 6 Гб памяти
xMindx
11:32
Насчет фейков ты, возможно, не прав. Есть манипуляции с таймингами не только на АМД картах но и на картах Нвидия, что может дать порядка 8-10%. Просто оверклокеры типа Трактора не догадываются об этом...
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
Каа
11:31
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