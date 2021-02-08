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GCam является одним из самых осуждаемых приложений для смартфонов на базе операционной системы Android. Программное обеспечение было представлено ещё с операционной системой Android 4.4.0 KitKat, однако со временем компания Google существенно ограничила список моделей, для которых доступна Google Camera. В связи с тем, что Android является открытой ОС, несколько лет назад энтузиастам удалось портировать GCam на Xiaomi Mi 5s, у которого был установлен сенсор Sony IMX378, как в Pixel первого поколения.

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После этого портирование GCam начало становиться всё более популярным. Приложение на некоторых моделях существенно улучшает качество фото- и видеосъёмки. Сейчас установить приложение можно практически на любое устройство, но сами производители пытаются активно с этим бороться, поскольку из-за GCam пользователи отказываются от стокового приложения камеры. Google тоже решила присоединиться к движению.

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Операционная система Android 12 должна принести блокировку установки Google Camera практически на все доступные на рынке смартфоны. Мало того, новую версию GCam нельзя будет установить даже на старые модели Google. По предварительной информации, следующая ревизия приложения Google Camera будет доступна только для Pixel 5, Pixel 4a 5G и для будущего смартфона Google, в котором дебютирует GCam. Предполагается, что модель будет называться Google Pixel 6.