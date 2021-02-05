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9 устройств Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11

На две модели пришла прошивка Magic UI 4.
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На этой неделе китайская компания Huawei продолжила обновлять смартфоны. С 1 февраля 7 моделей, в том числе один планшетный компьютер, получили новую версию EMUI 11. Также аналог в лице Magic UI 4 пришёл на флагманские смартфоны Honor 2019 года выпуска.

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Начнём по порядку. 1 февраля Honor View 30 и View 30 Pro обзавелись программным обеспечением Magic UI 4.0.0.170. Новая версия ПО принесла каждому флагману заплатку безопасности операционной системы за декабрь минувшего года.

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Обе модели работают на процессоре Kirin 990, имеют IPS-экран и сдвоенную фронтальную камеру с разрешением 32 Мп + 8 Мп. Honor View 30 Pro получил основную камеру с модулями 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп и аккумулятор на 4100 мА*ч с 27-ваттной беспроводной зарядкой. У стандартного издания нет беспроводной подзарядки, зато ёмкость АКБ повышена на 100 мА*ч. Разрешение ультраширокоугольной камеры снижено до 8 Мп.

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Также 1 февраля Huawei nova 8 вместе с nova 8 pro получили EMUI 11 под номером v11.0.0.121. Обновление оптимизирует работу системы, улучшает камеру и повышает точность распознавания отпечатка пальцев биометрическим сенсором.

Обе модели оснащены чипом Kirin 985, основной камерой с разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталкой на 32 Мп. У старшей версии есть ещё 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль спереди. Ёмкость АКБ составляет 4000 мА*ч, а дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. В стандартном издании установлены 90-Гц панель и батарея на 3800 мА*ч.

3 февраля середняк Huawei nova 7 начал получать прошивку EMUI 11.0.0.145. Размер файла обновления составляет более 2,2 ГБ. Апдейт приносит все новшества фирменной оболочки. Смартфон оснащается тыльной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфи-модулем на 32 Мп, чипом Kirin 985, а зарядная ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА*ч.

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В тот же день прошивка под номером EMUI 11.0.0169 пришла на Huawei P40 Pro. Апдейт принёс заплатку безопасности операционной системы за декабрь минувшего года. Напомним, что во флагмане установлены основная камера с модулями на 50 Мп, 40 Мп и 12 Мп, а фронталка имеет разрешение 32 Мп. Сердцем смартфона выступает чипсет Kirin 990 5G. За автономность отвечает батарея ёмкостью 4200 мА*ч, а панель OLED может похвастаться поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сзади и спереди установлены сенсоры ToF 3D.

4 февраля Huawei Mate 40 Pro получил обновление EMUI 11.0.0.162. Оно добавило декабрьский патч и устранило несколько мелких неисправностей. Из характеристик смартфона отметим 5-нанометровую однокристальную систему Kirin 9000, основную камеру с разрешением 50 Мп + 12 Мп + 20 Мп, АКБ на 4400 мА*ч и 90-Гц дисплей.

Также китайская компания выпустила прошивку EMUI 11.0.0168 в Германии для сгибаемого смартфона Huawei Mate Xs, а в США апдейт «прилетел» планшетному компьютеру MediaPad M6 10.8. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10 для всех девяти устройств.

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