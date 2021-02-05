9 устройств Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11
На этой неделе китайская компания Huawei продолжила обновлять смартфоны. С 1 февраля 7 моделей, в том числе один планшетный компьютер, получили новую версию EMUI 11. Также аналог в лице Magic UI 4 пришёл на флагманские смартфоны Honor 2019 года выпуска.
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Начнём по порядку. 1 февраля Honor View 30 и View 30 Pro обзавелись программным обеспечением Magic UI 4.0.0.170. Новая версия ПО принесла каждому флагману заплатку безопасности операционной системы за декабрь минувшего года.
Обе модели работают на процессоре Kirin 990, имеют IPS-экран и сдвоенную фронтальную камеру с разрешением 32 Мп + 8 Мп. Honor View 30 Pro получил основную камеру с модулями 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп и аккумулятор на 4100 мА*ч с 27-ваттной беспроводной зарядкой. У стандартного издания нет беспроводной подзарядки, зато ёмкость АКБ повышена на 100 мА*ч. Разрешение ультраширокоугольной камеры снижено до 8 Мп.
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Также 1 февраля Huawei nova 8 вместе с nova 8 pro получили EMUI 11 под номером v11.0.0.121. Обновление оптимизирует работу системы, улучшает камеру и повышает точность распознавания отпечатка пальцев биометрическим сенсором.
Обе модели оснащены чипом Kirin 985, основной камерой с разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталкой на 32 Мп. У старшей версии есть ещё 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль спереди. Ёмкость АКБ составляет 4000 мА*ч, а дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. В стандартном издании установлены 90-Гц панель и батарея на 3800 мА*ч.
3 февраля середняк Huawei nova 7 начал получать прошивку EMUI 11.0.0.145. Размер файла обновления составляет более 2,2 ГБ. Апдейт приносит все новшества фирменной оболочки. Смартфон оснащается тыльной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфи-модулем на 32 Мп, чипом Kirin 985, а зарядная ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА*ч.
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В тот же день прошивка под номером EMUI 11.0.0169 пришла на Huawei P40 Pro. Апдейт принёс заплатку безопасности операционной системы за декабрь минувшего года. Напомним, что во флагмане установлены основная камера с модулями на 50 Мп, 40 Мп и 12 Мп, а фронталка имеет разрешение 32 Мп. Сердцем смартфона выступает чипсет Kirin 990 5G. За автономность отвечает батарея ёмкостью 4200 мА*ч, а панель OLED может похвастаться поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сзади и спереди установлены сенсоры ToF 3D.
4 февраля Huawei Mate 40 Pro получил обновление EMUI 11.0.0.162. Оно добавило декабрьский патч и устранило несколько мелких неисправностей. Из характеристик смартфона отметим 5-нанометровую однокристальную систему Kirin 9000, основную камеру с разрешением 50 Мп + 12 Мп + 20 Мп, АКБ на 4400 мА*ч и 90-Гц дисплей.
Также китайская компания выпустила прошивку EMUI 11.0.0168 в Германии для сгибаемого смартфона Huawei Mate Xs, а в США апдейт «прилетел» планшетному компьютеру MediaPad M6 10.8. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10 для всех девяти устройств.
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