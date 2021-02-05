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Компания Xiaomi ещё не зашла в нишу защищённых смартфонов, но даже несмотря на это, она время от времени акцентирует внимание на прочности своих моделей. Чего только стоит рекламная кампания Redmi Note 7, где устройством разбивали арбузы, а также оно служило разделочной доской. В свежем ролике производитель протестировал на прочность Xiaomi Redmi Note 9 5G.

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Видео было опубликовано на официальной странице главы бренда Redmi Лю Вейбинга в китайской социальной сети Weibo. Посмотреть ролик можно по этой ссылке. На видео показано, как девушка станцевала каблуками по дисплею смартфона. После короткого танца устройство поднесли к камере, продемонстрировав, что с экраном ничего не случилось.

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Примечательно, что видео было опубликовано со смартфона Redmi K40. Эта модель ещё не была анонсирована. Её должны представить во второй половине текущего месяца. Она поступит в продажу по цене от 465 долларов и станет самым дешёвым решением на 5-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 888. К слову, Xiaomi также готовит модификации Redmi K40 на 7-нанометровом чипе Snapdragon 870 на 6-нанометровом мобильном процессоре Dimensity 1200.

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Напомним, Xiaomi Redmi Note 9 5G представили ещё в ноябре прошлого года. Он имеет пластиковый корпус, а на передней стороне установлено стекло Gorilla Glass. Панель пятого поколения прикрывает IPS-матрицу диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+.

В смартфоне установлены фронтальная камера на 13 Мп и основная на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Модель работает на процессоре Dimensity 800U, который выполняется по 7-нм технологии, и может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Также на борту есть стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

В начале нынешнего года смартфон начал продаваться в Европе в немного модифицированной конфигурации. Он лишился 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля, место которого занял сенсор глубины на 2 Мп. Также были урезаны объёмы памяти. Зато появилась поддержка Near Field Communication. Европейская версия называется Xiaomi Redmi Note 9T. Официальная стоимость составила 229 евро и 269 евро в зависимости от комплектации.