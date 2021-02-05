Xiaomi Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G доминируют в AnTuTu восьмой месяц
Авторы AnTuTu опубликовали рейтинг производительности Android-смартфонов среднего класса по итогам первого месяца 2021 года. Восьмой месяц подряд лидерство удерживает пара устройств Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые были анонсированы компанией Xiaomi в мае прошлого года.
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В течение восьми месяцев две модели постоянно менялись местами, но никто ни мог их разделить. По итогам января 2021 года на первой строчке оказалось стандартное издание. Оно набрало 401 389 баллов. Версия Pro заняла второе место с 398 264 баллами в активе.
Оба смартфона оснащены 8 ГБ оперативной памяти и мобильным процессором Dimensity 820U, который лишь недавно перестал быть эксклюзивом для Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Лидеры рейтинга работают на MIUI 12 с операционной системой Android 10.
Тройку замкнул Huawei nova 7 с 7-нанометровой однокристальной системой Kiri 985 и прошивкой EMUI 11. Смартфон Huawei вплотную приблизился к дуэту Xiaomi, уступив второму месту менее 3000 пунктов. Huawei nova 7 Pro и Honor 30, оснащённые тем же мобильным процессором, заняли четвёртое и пятое места соответственно. Версия Pro c EMUI 11 набрала 394 913 пунктов, модель Honor на прошивке Magic UI 4 – почти на 4000 пунктов меньше.
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Вторую пятёрку открывает Honor 10X 5G с мобильной платформой Kirin 820 и программным обеспечением Magic UI 4. Это чип тоже выполнен по нормам 7-нанометровой технологии. AnTuTu присудил смартфону 361 347 «попугаев». За ним идёт Huawei nova 7 SE с тем же чипсетом и EMUI 11, но с 352 728 «попугаями» в активе.
Результат OPPO Reno5 5G на Snapdragon 765G с Color OS 11 составил 349 329 баллов, а 347 786 баллов позволили Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G с SoC Snapdragon 750G и MIUI 12 занять девятую позицию. На последнем месте оказался Realme Q2 Pro 5G. Он оборудован однокристальной системой Dimensity 800 и работает на базе Realme UI. Набрал смартфон лишь 337 545 очков.
Заметим, что 80% моделей в топ-10 оборудованы 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Исключениями стали лишь Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G и OPPO Reno5 Pro 5G. Они получили 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ соответственно, а накопитель имеет вместимость по 256 ГБ.
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Напомним, последним лидером в рейтинге производительности AnTuTu до Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G была модель OPPO Reno3 5G. Она получила 7-нанометровый чип Dimensity 1000L и возглавила майский список с 403 607 набранными баллами. Но затем показатели упали. Сейчас смартфону даже в топ-10 места не нашлось.
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