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В ассортименте китайской компании Realme появился ещё один дешёвый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и процессором серии Dimensity. Новинка называется Realme V11. Она также отличается ёмким аккумулятором и свежей версией операционной системы Android.

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Смартфон оснащён однокристальной системой Dimensity 700, выполненной по нормам 7-нанометровой технологии. Чип имеет по четыре ядра Cortex-A76 и Cortex-A55 с пиковой частотой 2,2 ГГц и 2,0 ГГц соответственно. За обработку графики отвечает GPU разработки ARM – Mali-G57 MC2.

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Realme V11 получил 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ без возможности расширения картами microSD. В будущем ожидается выход версии с увеличенным до 6 ГБ объёмом ОЗУ. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой.

По камерам в новинке всё скромно. Спереди установлен сенсор на 8 Мп для селфи, а сзади – главный модуль на 13 Мп и вспомогательный на 2 Мп. На первый взгляд может показаться, что смартфон оборудован тройной основной камерой, но на месте третьего модуля расположен логотип AI, свидетельствующий о поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.

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Realme V11 получил 60-герцевый дисплей формата HD+ с пропорциями 20 к 9. Диагональ составляет 6,52 дюйма. Сканер отпечатков пальцев расположен на правой грани. Точные габариты смартфона остаются неизвестными, но компания отмечает, что толщина корпуса равна 8,4 мм. Весит модель 186 граммов. Корпус сделан из пластика.

Новинка оснащена разъёмом для наушников, Bluetooth 5.1, USB-C и контроллером Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Чип NFC отсутствует. Программной платформой выступает операционная система Android 11, дополненная фирменной надстройкой Realme UI 1.0.

Цена Realme V11 составила 155 евро. Версия с 6 ГБ оперативной памяти будет стоить на 25 евро дороже. Новинка поступит в продажу в расцветках Quiet Gray и Vibrant Blue. Заметим, что формально самыми доступными 5G-смартфонами являются модели Realme Q2i и Realme V3. Обе оборудованы процессором Dimensity 720. Их стоимость составляет около 130 евро.