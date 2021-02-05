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Вчера тайваньская компания MSI расширила линейку GAMING X TRIO видеокартой Radeon RX 6900 XT. В пресс-релизе производитель отметил, что продажи новинки начнутся в нынешнем месяце, но официальная стоимость названа не была. Но это исправил один из европейских ритейлеров.

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На сайте магазина Proshop уже можно купить графический ускоритель MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO за 1699 евро. Заметим, что референсная модель Radeon RX 6900 XT стоит 700 евро. При этом на странице товара есть отметка, что количество видеокарт ограничено в связи с высоким спросом на серию Radeon RX 6000.

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Новинка оснащена GPU Navi 21 с базовой частотой 1815 МГц. Частота процессора в Boost-режиме составляет 2340 МГц, что на 4% выше по сравнению с эталонной моделью. Также отметим 5120 потоковых процессоров, 320 текстурных блоков и 128 блоков рендеринга.

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MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO несёт на борту 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Она соединяется с GPU Navi 21 посредством 256-разрядной шины. Ускоритель имеет три 8-контактных разъёма для дополнительного питания, потребляет 300 Вт и поддерживает мониторы 8K ULTRA HD. Из разъёмов есть три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 120 FPS.

В завершение добавим, что в России официально можно купить другие видеокарты Radeon RX 6900 XT в исполнении MSI, Sapphire, Gigabyte и PowerColor. В магазине «Ситилинк» цена составляет примерно 156-176 тысяч рублей.