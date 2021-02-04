Компания vivo представила смартфон на редком процессоре MediaTek с Android 11 и NFC
Китайская компания vivo сегодня, 4 февраля 2021 года анонсировала модель среднего класса vivo S7t. К главным особенностям новинки относятся фронтальная камера, редкая однокристальная система MediaTek и свежая версия операционной системы Android.
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Смартфон получил мобильный процессор Dimensity 820, выполненный по нормам 7-нанометровой технологии. Это своего рода дебют однокристальной системы. Чип появился в Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые были анонсированы ещё в мае прошлого года. Однако, в связи с договорённостями между MediaTek и Xiaomi платформа оставалась эксклюзивом моделей китайской компании.
Dimensity 820 работает на частоте от 2,0 ГГц до 2,6 ГГц, имеет графику Mali-G57 MC5 и поддерживает сотовые сети стандарта 5G. В vivo S7t однокристальная система трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных используется накопитель вместимостью 128 ГБ, а автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки по проводу через USB-C.
Разрешение основной камеры в новинки составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Ни телеобъективом, ни оптической стабилизацией она похвастаться не может. Не поддерживается и съёмка видео в 4K при 60 к/сек. Частота кадров ограничена 30 FPS. Фронтальная камера представлена главным модулем на 44 Мп и ультраширокоугольным на 8 Мп с голом захвата 105 градусов.
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В vivo S7t установлен дисплей AMOLED с интегрированным биометрическим датчиком. Размер экрана составляет 6,44 дюйма по диагонали. При этом о повышенной частоте обновления не сообщается, что странно, учитывая стоимость. Разрешение панели – Full HD+.
Новинка работает на операционной системе Android 11, поверх которой установлена фирменная надстройка Origin OS 1.0. Из прочего отметим поддержку Near Field Communication, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Разъёма для наушников и слота под microSD в смартфоне нет.
Модель vivo S7t уже доступна для предварительного заказа, но дата старта продаж не уточняется. На рынок смартфон поступит по цене 400 долларов в чёрной и голубой градиентной расцветках корпуса.
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