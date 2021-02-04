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Уже в ближайший понедельник китайская компания Xiaomi анонсирует глобальную прошивку MIUI 12.5. Китайский вариант программного обеспечения дебютировал более месяца назад. Как оказалось, одним из нововведений стало отключение возможности установки сервисов Google. Но это только в Китае. В глобальной версии оболочки Google Mobile Services никуда не денутся.

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Несмотря на то, что до анонса MIUI 12.5 Global ещё осталось четыре дня, компания Xiaomi уже открыла программу тестирования программного обеспечения. Установить бета-версию прошивки могут владельцы 25 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO.

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Среди моделей бренда POCO в списке есть POCO M2 Pro, POCO M2, POCO C3, POCO M3 и POCO X3. А вот версия X3 NFC отсутствует. От обычного варианта она отличается поддержкой технологии Near Field Communication, но ёмкость аккумулятора снижена с 6000 мА* до 5160 мА*ч.

Принять участие в тестировании глобальной прошивки смогут сразу 13 смартфонов бренда Redmi. В список вошло почти всё семейство Redmi 9, включая недавнюю новинку Redmi 9T. Также в тестах могут поучаствовать модели Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9T и Redmi K20.

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Наконец, под брендом Mi в программе тестирования MIUI 12.5 Global будет участвовать только семь смартфонов. Это Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Lite и Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 9T и Mi 9 SE, а также Xiaomi Mi 10i и Xiaomi Mi Note 10 Lite. Всего же стабильная глобальная версия программного обеспечения придёт на несколько десятков моделей. В зависимости от устройства прошивка может быть построена на базе операционной системы Android 11 или Android 10.

Из всех девайсов, перечисленных выше, на российском рынке продаётся официально только 10 смартфонов. Это POCO M3, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, Xiaomi Mi 10T и Mi Note 10 Lite. Продажи Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9 уже прекратились, а модели Redmi Note 9T и Redmi 9T ещё не были даже анонсированы.