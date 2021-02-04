Флагман Xiaomi Mi 10 получит новую модификацию на Snapdragon 870
Несколько недель назад компания Qualcomm представила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 870, который является единственной SoC с пиковой частотой 3,2 ГГц. Пока что новинка используется только в одном смартфоне – Motorola Edge S стоимостью от 310 долларов до 430 долларов в зависимости от объёмов памяти. А тем временем компания Xiaomi уже вплотную приблизила свой первый флагман на Snapdragon 870 к анонсу. Он будет называться Xiaomi Mi 10.
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Да, модель с таким названием была представлена ещё в феврале прошлого года. Но она получила однокристальную систему Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц. В новой модификации производитель планирует не только заменить мобильный процессор на Snapdragon 870, но и повысить мощность быстрой проводной зарядки с 30 Вт до 33 Вт. Беспроводная зарядка останется 30-ваттной.
Обновлённая версия Xiaomi Mi 10 имеет модельный номер M2102J2SC. Смартфон прошёл обязательную сертификацию в китайском регуляторном органе China Compulsory Certificate. Это означает, что презентация состоится в ближайшее время, но точных сроков пока что нет.
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Напомним, оригинальная модель на Snapdragon 865 оснащена 90-герцевой матрицей OLED с интегрированным оптическим сенсором для сканирования отпечатков пальцев. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп, а основная – 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и поддерживает 8K UHD при 30 к/сек. Оптическая стабилизация тоже есть.
Xiaomi Mi 10 оборудован аккумулятором на 4780 мА*ч, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, чипом NFC, 8-12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128-256 ГБ в зависимости от модификации. В Китае стоимость смартфона составила по текущему курсу 610-720 долларов.
В Европе в продаже появились версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 799 евро и 899 евро соответственно. До России добралась только конфигурация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость флагмана на старте продаж составила 69 990 рублей. В магазине «Ситилинк» его можно купить за 57 777 рублей, но он иногда пропадает с продажи.
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