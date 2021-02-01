Xiaomi Mi 11 Lite получит Snapdragon 775G, NFC, экран OLED, Android 11 и перископную камеру
Компания Xiaomi в скором времени анонсирует флагманский смартфон Mi 11 на мировом рынке. Презентация запланирована на 8 февраля 2021 года. Вместе с ним ожидается премьера более скромной модели под названием Xiaomi Mi 11 Lite.
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Грядущая новинка уже прошла обязательные сертификации во многих странах, т.е. её релиз остаётся лишь вопросом времени. Тем не менее ещё не все технические характеристики смартфона известны. Но китайские сетевые информаторы работают над этим.
Сегодня стало известно, что в Xiaomi Mi 11 Lite будет установлен перископный модуль. Зачастую производители используют такую конструкцию в телеобъективе для обеспечения 5-кратного оптического зума. Исключением стал в прошлом году лишь флагман Samsung Galaxy S20 Ultra. У него перископный телефотомодуль предлагает приближение кратностью 4x.
Сердцем смартфона станет 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 775G. Эта однокристальная ещё не была анонсирована. Технические характеристики пока что не уточняются. Она станет преемницей SoC Snapdragon 765G, которая имеет пиковую частоту 2,4 ГГц, графический процессор Adreno 620 GPU и поддерживает сети пятого поколения.
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В продажу Xiaomi Mi 11 Lite поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12. Позже программное обеспечение будет обновлено до MIUI 12.5. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication, 64-мегапиксельную основную камеру, ультраширокоугольный модуль, дисплей OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и стереофонические динамики.
Заметим, что вместе с моделью Mi 11 Lite китайская компания может анонсировать 4G-версию смартфона. Она будет называться Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Рендер можно видеть в начале материала. Будущую новинку оснастят основной камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп без телеобъектива и 8-нанометровой однокристальной системой Adreno 732G, которая используется в POCO X3 NFC.
В завершение добавим, что Xiaomi начала выпускать Lite-версии флагманских смартфонов с осени 2018 года, когда появились модели Mi 8 Lite / Youth на Snapdragon 660. В 2019 году производитель представил Mi 9 Lite на Snapdragon 710. В прошлом году в Европе компания анонсировала Xiaomi Mi 10 Lite на Snapdragon 765G. В России смартфон официально не продаётся. В Китае модель называется Mi 10 Youth и может похвастаться перископным телеобъективом, которого в европейской версии нет.
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