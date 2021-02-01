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LG Mobile несёт убытки почти 6 лет подряд

Мобильное подразделение завершает убытками уже 23-й квартал подряд.
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Южнокорейский гигант LG Electronics поделился финансовыми показателями за 2020 год. Производитель из Сеула заработал больше, чем в 2019 году, но результаты мобильного подразделения продолжают подталкивать руководство к продаже LG Mobile.

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В отчётном периоде выручка компании выросла на 1,53% и составила 56,45 млрд долларов. По традиции самым удачным оказался последний квартал. Так, в период с октября по декабрь 2020 года LG Electronics смогла заработать 16,76 млрд долларов.

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Операционная прибыль в сравнении с базисным периодом выросла почти на треть (31,1%), составив 2,85 млрд долларов, что стало рекордом для LG Electronics. Связано это с существенным ростом продаж OLED-телевизоров. Операционная прибыль компании в четвёртом квартале 2020 года составила 580,19 млн долларов, увеличившись в сравнении с последним кварталом 2019 года почти в 6,5 раза (538,7%).

А вот смартфоны вновь завершили год убытками. LG Mobile заявляет, что главной причиной плохих финансовых показателей стали нехватка мобильных процессоров с поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения и плохой спрос на флагманские смартфоны.

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В четвёртом квартале операционный убыток компании составил 223 млн долларов. Заметим, что мобильное подразделение завершает убытками уже 23-й квартал подряд. С октября по декабрь 2020 года производитель выручил 1,24 млрд долларов с реализации умных телефонов. В сравнении с базисным периодом доход вырос на 5%. На этом фоне уход компании из рынка смартфонов и продажа LG Mobile выглядит весьма разумным решением. Правда, это пока только слухи.

В 2020 году LG решила не отставать от китайских производителей и тоже выпустила много моделей умных телефонов. Правда, количеством компания взять не смогла. Из 26 смартфонов с натяжкой внимания заслуживают только четыре. Это единственный полноценный флагман LG V60 ThinQ на Snapdragon 865, LG Wing с переворачивающимся дисплеем, середняк LG Velvet 5G со свежим дизайном и бюджетник LG Stylo 6, который может похвастаться поддержкой цифрового пера.

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