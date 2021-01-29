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Вчера мы писали, что Xiaomi анонсирует 8 февраля 2021 года глобальную версию прошивки MIUI 12.5, после чего уйдёт на новогодние каникулы. Вместе с новой версией программного обеспечения на мировом рынке дебютирует и флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Заметим, что и в Китае он был представлен в один день с оболочкой.

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Первым дату анонса глобальной версии флагмана назвал ресурс TechRadar, который уже получил приглашение на мероприятие. Сама компания официально никаких заявлений на этот счёт ещё не делала. Презентация начнётся в 15:00 МСК.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11 – первый в мире девайс на процессоре Snapdragon 888 и дебютная модель компании, оборудованная Quad HD+ дисплеем. Экран имеет диагональ 6,81 дюйма, поддерживает частоту обновления 120 Гц, соответствует стандарту HDR10+ и может похвастаться интегрированным сканером отпечатков пальцев, который умеет определять пульс. К слову, недавно компания Motorola анонсировала модель Edge S. После премьеры стало известно, что смартфон может с помощью фронтальной камеры подсчитывать ЧСС.

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Флагман нового поколения имеет скромную камеру, разрешение которой составляет 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Фронталка на 20 Мп установлена в небольшом отверстии спереди. Защита от воды отсутствует. Разъёма для наушников и слота под microSD тоже нет. Зато есть стереофонические динамики.

В Xiaomi Mi 11 установлено 8-12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128-256 ГБ. Возможно, на глобальном рынке компания будет продавать не все модификации. Ёмкость комплектной батареи составила 4600 мА*ч, а мощность проводной и беспроводной подзарядки – 55 Вт и 50 Вт соответственно.

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Смартфон появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 11 и оболочкой MIUI 12. Версия MIUI 12.5 придёт с обновлением программного обеспечения. Цена флагмана в Китае составила 610-720 долларов в зависимости от комплектации. Примерно столько же на старте продаж стоил Xiaomi Mi 10. Поэтому можно предположить, что модель нового поколения в Европе будет оценена в 799-899 евро, как и предшественница.

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В завершение добавим, что в России Xiaomi Mi 10 был представлен только в одной конфигурации. Так, цена версии с 8 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством объёмом 256 ГБ составила 69 990 рублей. Сейчас смартфон купить в магазине «Ситилинк» можно примерно за 58 000 рублей.