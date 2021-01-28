Глобальная прошивка MIUI 12.5 будет официально представлена 8 февраля
Компания Xiaomi назвала дату официальной презентации фирменного программного обеспечения MIUI 12.5 на международной арене. Китайская версия прошивки вместе с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 11 дебютировала 28 декабря 2020 года. Сейчас в виде бета-версии она доступна примерно для трёх десятков моделей. Но речь идёт о закрытом тестировании.
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MIUI 12.5 позиционируется как полноценная версия оболочки, хотя многие всё же считают её промежуточной ступенью между MIUI 12 и MIUI 13. При этом её выход может означать, что компания решила немного отложить анонс тринадцатой ревизии проприетарного программного обеспечения. Главным новшеством прошивки стало увеличение скорости работы системы и снижение на 25% энергопотребления.
Во время анонса MIUI 12.5 китайская компания заявила, что свежая версия оболочки станет доступна для всех смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые получили или получат MIUI 12. Скорее всего здесь производитель немного лукавит, и бюджетные модели вроде Redmi 6 или Redmi Note 5, анонсированные в первой половине 2018 года, останутся без обновления.
В любом случае список смартфонов, для которых будет доступна MIUI 12.5 Global, станет известен уже через несколько недель. Xiaomi официально подтвердила, что глобальная версия прошивки будет представлена 8 февраля 2021 года, т.е. за считанные дни до ухода на каникулы в связи с Китайским Новым годом.
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