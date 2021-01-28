Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi назвала дату официальной презентации фирменного программного обеспечения MIUI 12.5 на международной арене. Китайская версия прошивки вместе с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 11 дебютировала 28 декабря 2020 года. Сейчас в виде бета-версии она доступна примерно для трёх десятков моделей. Но речь идёт о закрытом тестировании.

реклама

MIUI 12.5 позиционируется как полноценная версия оболочки, хотя многие всё же считают её промежуточной ступенью между MIUI 12 и MIUI 13. При этом её выход может означать, что компания решила немного отложить анонс тринадцатой ревизии проприетарного программного обеспечения. Главным новшеством прошивки стало увеличение скорости работы системы и снижение на 25% энергопотребления.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Во время анонса MIUI 12.5 китайская компания заявила, что свежая версия оболочки станет доступна для всех смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые получили или получат MIUI 12. Скорее всего здесь производитель немного лукавит, и бюджетные модели вроде Redmi 6 или Redmi Note 5, анонсированные в первой половине 2018 года, останутся без обновления.

В любом случае список смартфонов, для которых будет доступна MIUI 12.5 Global, станет известен уже через несколько недель. Xiaomi официально подтвердила, что глобальная версия прошивки будет представлена 8 февраля 2021 года, т.е. за считанные дни до ухода на каникулы в связи с Китайским Новым годом.