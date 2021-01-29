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Не так давно компания Samsung анонсировала мобильный процессор Exynos 2100, выполненный по нормам 5-нанометровой технологии. В рамках пресс-конференции, посвящённой премьере чипсета, производитель заявил о планах выпустить однокристальную систему с графикой RDNA от AMD.

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Представленный чип Exynos 2100 используется в смартфонах семейства Samsung Galaxy S21, которые продаются в Европе и Южной Корее. Он оборудован графикой Mali-G78 MP14. Ожидается, что мобильный процессор с GPU RDNA тоже будет называться Exynos 2100. Эта однокристальная система уже была протестирована в бенчмарках и превзошла показатели Apple A14 Bionic.

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Бенчмарки проверили возможности графической подсистемы процессора. В Manhattan 3 чип выдал 181,8 FPS. Результат GPU в Aztek Normal и Aztek High составил соответственно 138,5 FPS и 58 FPS. В итоге однокристальная система Samsung оказалась на 25-100% мощнее по части графической подсистемы, чем A14 Bionic. Чипсет компании Apple выдаёт 146,4 FPS в Manhattan 3, 79,8 FPS в Aztek Normal и лишь 30,5 FPS в Aztek High.

Напомним, что Apple A14 Bionic – первый в мире мобильный процессор, выполненный по 5-нанометровой технологии. Он имеет четыре ядра Icestorm с частотой 1,8 ГГц и два ядра Firestorm с частотой 3,1 ГГц. Деталей графической подсистемы компания Apple не раскрывает. Известно лишь то, что GPU имеет четыре ядра. Используется однокристальная система в iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.