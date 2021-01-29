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Внедрение мобильных сетей пятого поколения в России столкнулось с рядом барьеров. Один из них – санитарные нормы, принятые ещё во времена Советского Союза. Согласно оным, интенсивность излучения в жилых районах не должна превышать 10 мкВт/кв. см.

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С этим активно не соглашаются российские операторы сотовой связи. А всё дело в том, что международными стандартами по защите от неионизирующих излучений установлена максимальная мощность на уровне 1000 мкВт/кв. см. Это даёт возможность существенно дешевле развёртывать сети пятого поколения.

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В связи с этим специалисты из Научно-исследовательского института медицины труда им. Измерова занялись изучением влияния излучения от базовых станций на живые организмы. Заметим, что это первое подобное исследование в XXI веке.

В течение почти полугода учёные выполняли регулярные замеры мощности излучения на территории столицы России в местах с покрытием 3G, 4G и 5G. Опыты проводились на крысах. В рамках исследования грызунов подвергали повышенному излучению в течение четырёх месяцев. Их облучали высокочастотным излучением мощностью 250 мкВт/кв. см и 500 мкВт/кв. см. В первом случае излучение никак не повлияло на животных, но более высокая мощность стала причиной увеличения массы тела крыс.

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На основе полученных данных специалисты сделали вывод, что безопасной для человека является мощность в диапазоне от 20 мкВт/кв. см. до 25 мкВт/кв. см. Исходя из результатов исследования, учёные предложили Роспотребнадзору увеличить норму мощности излучения базовых станций на открытом пространстве в четыре раза, т.е. с 10 мкВт/кв. см до 40 мкВт/кв. см. Последние замеры говорят о том, что пока рекомендации приняты не были, поскольку мощность излучения на улицах всё ещё не превышает отметку 10 мкВт/кв. см. Норма для жилых помещений осталась на прежнем уровне (10 мкВт/кв. см).

В завершение добавим, что несмотря на возможное четырёхкратное повышение мощности излучения, российские сотовые операторы всё равно остались недовольны. По их словам, повышение нормы до уровня остального мира (1000 мкВт/кв. см) позволит сэкономить десятки миллиардов рублей при развёртывании сотовой связи пятого поколения. К слову, на норму 100 мкВт/кв. см они тоже согласны. Заметим, что сегодня, 29 января, с 10 мкВт/кв. см до 100 мкВт/кв. см допустимую мощность излучения увеличило Министерство здравоохранения Украины.