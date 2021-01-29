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В Европе стало на один смартфон среднебюджетного уровня больше. Об этом позаботилась китайская компания Realme. Сегодня, 29 января, она анонсировала модель Realme 7i без поддержки мобильных сетей пятого поколения, зато с ёмкой аккумуляторной батареей.

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Заметим, что смартфон с идентичным названием был в Азии представлен ещё осенью минувшего года. Он получил Snapdragon 662, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. В новинке всё из вышеперечисленного изменилось.

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Европейская версия Realme 7i получила вдвое меньше памяти – 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной. Слот для microSD присутствует. Аппаратная платформа строится вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G85 с частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2.

Но не всё изменения направлены в сторону ухудшения. Например, зарядная ёмкость комплектного аккумулятора выросла на 20% и составила 6000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу – 18 Вт. Заряжается смартфон через порт USB-C. Также отметим наличие разъёма для наушников 3,5 мм.

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Новинка оборудована тройной основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В модуле на 8 Мп установлена ультраширокоугольная оптика с углом обзора 119 градусов. Оптическая стабилизация изображения отсутствует. Снимать видео смартфон может в Full HD с частотой кадров 30 к/сек. Разрешение камеры для селфи в Realme 7i составило 8 Мп.

На тыльной панели смартфона вместе с тремя модулями и вспышкой находится дактилоскопический сенсор. Для фронтальной камеры спереди предусмотрен небольшой каплевидный вырез. Дисплей характеризуется разрешением HD+ и диагональю 6,5 дюйма. Он построен на базе IPS-матрицы с соотношением сторон 20 к 9 и максимальной яркостью 560 нит. Плотность точек составила 270 пикселей на дюйм.

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Realme 7i работает на операционной системе Android 10 с оболочкой Realme UI. Габариты корпуса составляют 164,5 x 75,9 x 9,8 мм, а масса – 208 граммов. Из остального отметим радиоприёмник, навигационный модуль GPS, контроллеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Поддержка Near Field Communication отсутствует.

Рекомендованная цена Realme 7i в Европе составила 159 евро. Новинка доступна покупателям в двух цветовых решениях: Glory Silver и Victory Blue.