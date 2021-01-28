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В прошлом году компания LG анонсировала уникальный смартфон LG Wing, который обзавёлся поворотным дисплеем. За ним скрывается второй экран, который существенно расширяет возможности устройства. Например, на главной панели можно смотреть видео, а на дополнительной – общаться в мессенджерах. Второй вариант использования – игра на 6,8-дюймовом дисплее и кнопки управления на 3,8-дюймовом.

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Как оказалось, камера в LG Wing используется не самая лучшая. Это стало понятно после того, как фото- и видеовозможности смартфона протестировали французские специалисты из не самой однозначной конторы DxOMark.

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С результатом 110 баллов модель заняла место в конце третьего десятка. Столько же набирает флагман двухлетней давности Xiaomi Mi 9. Модель южнокорейской компании оказалась выше, чем Samsung Galaxy Z Fold 2, OPPO Reno4 Pro 5G, OnePlus Nord, iPhone Xs Max и Huawei P20 Pro, который в 2018 году возглавлял рейтинг камерофонов DxOMark.

Фотосъёмку LG Wing оценили в 110 баллов. Более того, в DxOMark даже умудрились дать оценку телеобъективу, которого в смартфоне нет. Он получил 79 баллов, а конкретно за зум присудили 63 балла. Результат ультраширокоугольной камеры составил 39 баллов. Записывает видео модель компании из Сеула на 102 балла.

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Несмотря на то, что показатели далеки от идеальных, специалисты нашли в камере больше плюсов, чем минусов. К сильным сторонам относят нейтральный баланс белого и натуральную цветопередачу, минимум цифровых шумов, качественное размытие заднего фона, высокий уровень детализации при съёмке видео, а также стабильную экспозицию.

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Недостатки тоже присутствуют. Первый – неидеальная работа автофокусировки. Второй – ограниченный динамический диапазон при активации режиме HDR. Третий – невысокий уровень детализации фотографий. Также стабилизация видео не отличается высоким качеством, а при съёмке встречаются артефакты.

Хоть стоимость LG Wing составляет почти 1000 долларов, смартфон оборудован не флагманским мобильным процессором, а однокристальной системой среднего уровня Snapdragon 765G. Основная камера имеет три оптических модуля, два из которых получили ультраширокоугольную оптику – 12 Мп, f/2,2, 120 градусов и 13 Мп, f/1,9, 117 градусов. В главном модуле установлен 64-мегапиксельный датчик изображения типа 1/1,72 дюйма. Также есть автофокусировка, оптическая стабилизация и поддержка съёмки видео в формате 4K ULTRA HD с частотой до 60 FPS.