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Компания Tesla представила новую версию электрического автомобиля Model S. Помимо обновлённого дизайна и улучшенных технических характеристик новинка может похвастаться ещё и новым бортовым компьютером. По словам производителя, его вычислительных мощностей хватит для запуска современных игр, поскольку производительность достигает 10 TFLOPS.

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Бортовой компьютер в Tesla Model S может составить конкуренцию игровым консолям Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. При условии, что американская компания не приукрашивает информацию о вычислительных возможностях системы. Производительность приставок Sony и Microsoft составляет 10,28 TFLOPS и 12 TFLOPS соответственно.

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Илон Маск в Twitter опубликовал изображение автомобиля, на котором видно интегрированный монитор с игрой The Witcher 3 студии CD Projekt RED. Учитывая способ управления в «Ведьмак 3», можно предположить, что бортовой компьютер автомобиля обзавёлся поддержкой работы с беспроводными контроллерами.





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Вероятно, в будущем владельцам транспортного средства будут доступны и другие игры. Например, Илон Маск в Twitter написал, что мощностей бортового компьютера в Tesla Model S хватит для запуска Cyberpunk 2077. К слову, стоимость автомобиля составила примерно 80 000 долларов.