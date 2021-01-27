Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

24 смартфона Samsung получили прошивку One UI 3.0 на Android 11

В ближайшее время обновление получат ещё пять моделей.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 2070 Super - цена супер
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Samsung не стала обновлять программное обеспечение смартфонов до Android 11 в числе первых, но уже последняя ревизия установлена в 24 моделях производителя из Южной Кореи, не считая новых флагманов семейства Galaxy S21. Последняя версия «зелёного робота» пришла вместе с фирменной оболочкой One UI 3.0. Причём Android 11 уже доступна не только для топовых решений, но и для нескольких девайсов среднего класса.

реклама

Из дешёвых решений Android 11 с One UI 3.0 в Европе получили Samsung Galaxy M30s, Galaxy A70, Galaxy A51 и Galaxy A71 5G. Во всех случаях речь идёт о бета-версии. Кроме того, в США компания уже запустила публичное тестирование на Samsung Galaxy A50, а в Индии вышла стабильная сборка для Samsung Galaxy M31. В обозримом будем апдейт должны добраться ещё до пятёрки относительно недорогих девайсов. Речь идёт о Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A90 5G, Galaxy A70 5G, Galaxy M40 и защищённый смартфон Galaxy Xcover Pro.

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Все устройства, о которых поговорим далее, уже обзавелись стабильной версией программного обеспечения One UI 3.0 с операционной системой Android 11. Их насчитывается полторы дюжины. Для удобства пройдёмся по каждому семейству отдельно.

Апдейт «прилетел» всем флагманским смартфонам серии Galaxy S10. В начале 2019 года компания анонсировала модели Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+ и Galaxy S10e на процессорах Exynos 9820 (8 нм) и Snapdragon 855 (7 нм) в зависимости от региона продаж. Версия с поддержкой сотовой связи стандарта 5G получила Android 11 только в Швейцарии. В начале 2020 года семейство пополнилось моделью Samsung Galaxy S10 Lite с пластиковым корпусом на Snapdragon 855.

реклама

Семейство Samsung Galaxy S20 уже тоже обновилось до One UI 3.0 с одиннадцатой ревизией «зелёного робота». Оно состоит из моделей Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 Fan Edition (FE). Все четыре смартфона были анонсированы в 2020 году и работают на мобильных процессорах Exynos 990 / Snapdragon 865. Оба выполнены по 7-нанометровой технологии.

реклама

Стабильную версию программного обеспечения уже могут опробовать владельцы флагманов Galaxy Note последних двух поколений. Это смартфоны Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Модели прошлого поколения работают на чипах Snapdragon 855 / Exynos 9825. Последний был представлен эксклюзивно для этой серии. Во флагманах 2020 года выпуска используются однокристальные системы Exynos 990 или Snapdragon 865.

реклама

Не остались без обновления и сгибаемые смартфоны компании из Южной Кореи. Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ получил Android 11 с One UI 3.0 в Европе, а для версии с поддержкой 4G на чипе Snapdragon 865 обновление пока распространяется только в Индии и Северной Америке. В завершение добавим, что стабильная сборка вышла на Samsung Galaxy Z Fold 2 и на Galaxy Fold LTE / 5G первого поколения.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
33
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
16
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
30

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 30
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
2
21 актуальный смартфон Xiaomi завершил жизненный цикл – выход Android 11 на MIUI 12.5 отменён
4
Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 млн. долларов
57
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
15
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
30
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
19
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
72
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
38
Баланс Ethereum на криптовалютных биржах пробил 15-месячный минимум – с бирж выведено 1,2 млн ETH
9
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
86
Геймерский магазин предлагает купить уменьшенную копию GeForce RTX 3080 в виде кнопки Shift
9
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
6
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
Intel представила свой первый дискретный видеоадаптер для ПК с архитектурой Xe и 4 Гбайт памяти
31
7 смартфонов Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 на замену Android
2
Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
10
Два флагмана HUAWEI 2017 года получили финальное обновление EMUI и завершили жизненный цикл
2
Масштабная модель коробки Radeon RX 6800 XT порадовала размерами и лишним ноликом
13
Intel впервые за много лет разрешит разгон ОЗУ на бюджетных материнских платах на чипсетах B560
19
Новая модификация для Witcher 3 приносит улучшенную графику Ultra+, тени и текстуры без снижения fps
3

Популярные статьи

Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
105
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
10
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
9
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
12
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
33
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
13

Сейчас обсуждают

warmuza
15:29
В локализации надо бы перевести "Я просто погулять вышел"
В Wasteland 3 появился «туристический» уровень сложности
ProActive
15:27
Вот это и пугает, с большой вероятностью пинг будет больше чем до США или Австралии 😆
Стали известны цены тарифов облачного сервиса для гейминга SberPlay
Семен Петров
15:25
Матюки будут?
Похоже, в грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка
Bratken
15:24
С точки зрения бизнеса все правильно делают
Стали известны цены тарифов облачного сервиса для гейминга SberPlay
Дмитрий Истомин
15:23
Бред, по мне так. Найдётся множество аргументов против и ни одного за подобный шаг со стороны Intel. Дефицит на начальном этапе 3нм производства и сильная конкуренция с производителями мобильных ARM ч...
TSMC может начать выпуск 3-нм процессоров Intel уже через полтора года
Bratken
15:22
Мне даже интересно, насколько вырастут. Были карты по 100, стали по 140. Были по 20, стали 35. Давайте +200% уже, а неинтересно
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
D3m0n
15:22
3 нм? Муахаха, а что, сто лет назад обещанные 10 нм уже массово в магазинах лежат, да?
TSMC может начать выпуск 3-нм процессоров Intel уже через полтора года
Анатолий Молдаванов
15:22
Есть такое.
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
century84
15:21
TES 6 пусть пилят, а не фигнёй маяться.
Названа дата выхода The Elder Scrolls Online: Blackwood
SeTi2019
15:20
Сбер уже как Почта России - занимаются всем (и основным своим направлением по остаточному принципу). Сберу еще бы витрины в отделениях поставить с батарейками, стиральным порошком, модельками машин, к...
Стали известны цены тарифов облачного сервиса для гейминга SberPlay
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем