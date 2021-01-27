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Компания Samsung не стала обновлять программное обеспечение смартфонов до Android 11 в числе первых, но уже последняя ревизия установлена в 24 моделях производителя из Южной Кореи, не считая новых флагманов семейства Galaxy S21. Последняя версия «зелёного робота» пришла вместе с фирменной оболочкой One UI 3.0. Причём Android 11 уже доступна не только для топовых решений, но и для нескольких девайсов среднего класса.

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Из дешёвых решений Android 11 с One UI 3.0 в Европе получили Samsung Galaxy M30s, Galaxy A70, Galaxy A51 и Galaxy A71 5G. Во всех случаях речь идёт о бета-версии. Кроме того, в США компания уже запустила публичное тестирование на Samsung Galaxy A50, а в Индии вышла стабильная сборка для Samsung Galaxy M31. В обозримом будем апдейт должны добраться ещё до пятёрки относительно недорогих девайсов. Речь идёт о Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A90 5G, Galaxy A70 5G, Galaxy M40 и защищённый смартфон Galaxy Xcover Pro.

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Все устройства, о которых поговорим далее, уже обзавелись стабильной версией программного обеспечения One UI 3.0 с операционной системой Android 11. Их насчитывается полторы дюжины. Для удобства пройдёмся по каждому семейству отдельно.

Апдейт «прилетел» всем флагманским смартфонам серии Galaxy S10. В начале 2019 года компания анонсировала модели Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+ и Galaxy S10e на процессорах Exynos 9820 (8 нм) и Snapdragon 855 (7 нм) в зависимости от региона продаж. Версия с поддержкой сотовой связи стандарта 5G получила Android 11 только в Швейцарии. В начале 2020 года семейство пополнилось моделью Samsung Galaxy S10 Lite с пластиковым корпусом на Snapdragon 855.

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Семейство Samsung Galaxy S20 уже тоже обновилось до One UI 3.0 с одиннадцатой ревизией «зелёного робота». Оно состоит из моделей Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 Fan Edition (FE). Все четыре смартфона были анонсированы в 2020 году и работают на мобильных процессорах Exynos 990 / Snapdragon 865. Оба выполнены по 7-нанометровой технологии.

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Стабильную версию программного обеспечения уже могут опробовать владельцы флагманов Galaxy Note последних двух поколений. Это смартфоны Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Модели прошлого поколения работают на чипах Snapdragon 855 / Exynos 9825. Последний был представлен эксклюзивно для этой серии. Во флагманах 2020 года выпуска используются однокристальные системы Exynos 990 или Snapdragon 865.

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Не остались без обновления и сгибаемые смартфоны компании из Южной Кореи. Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ получил Android 11 с One UI 3.0 в Европе, а для версии с поддержкой 4G на чипе Snapdragon 865 обновление пока распространяется только в Индии и Северной Америке. В завершение добавим, что стабильная сборка вышла на Samsung Galaxy Z Fold 2 и на Galaxy Fold LTE / 5G первого поколения.