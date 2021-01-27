Sony Xperia Pro с профессиональной камерой поступил в продажу по цене 2499 долларов
Для японской компании Sony анонсировать смартфон и начать продавать его лишь спустя полгода – обычное дело. Но, похоже, флагман Sony Xperia Pro в этом плане побил все рекорды. Его представили 24 февраля 2020 года, но в продажу он поступил только спустя 11 месяцев. При этом цена модели может отпугнуть многих.
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Основной акцент компания делает на камерах, называя их профессиональными. Сам же смартфон позиционируется как рабочая станция для фотографов и создателей контента. Он оборудован Quad-камерой с тремя 12-мегапиксельным оптическими модулями и сенсором ToF 3D на 0,3 Мп для более качественного размытия заднего фона.
Sony Xperia Pro имеет оптическую стабилизацию, 3x зум без потери качества, а в каждом модуле, включая ультраширокоугольный, есть фазовый автофокус Dual Pixel. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS и 60 FPS с HDR.
Несмотря на идентичное разрешение, сенсоры используются разные. В главном модуле установлен датчик изображения оптического формата 1/1,7” с 1,8-мкм пикселями. Светосила оптики – f/1,7. Для телеобъектива выбрана матрица диагональю 1/3,4” с пикселями размером 1,0 мкм. Диафрагма объектива – f/2,4. В ультраширокоугольной камере установлен сенсор типа 1/2,55” с 1,4-мкм пикселями. Судя по описанию, речь идёт о Sony IMX363. Светосила – f/2,2. Угол захвата составляет 124 градуса.
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Аппаратная платформа Sony Xperia Pro построена вокруг 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. Однокристальная система работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составила 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 21-ваттной быстрой зарядкой.
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Корпус флагмана состоит из двух стеклянных панелей Gorilla Glass 6 и алюминиевой рамки между ними. Защита от воды и пыли соответствует стандартам IP65 и IP68. На лицевой стороне установлен дисплей с разрешением 1644 x 3840 пикселей, диагональ которого составляет 6,5 дюйма. OLED-панель поддерживает HDR BT.2020. Плотность пикселей составляет 643 точки на дюйм.
Программной платформой выступает операционная система Android 10. Одной из особенностей флагмана является поддержка камер Sony Alpha. Для этого предусмотрен порт micro-HDMI. При подключении камеры смартфон используется в качестве внешнего монитора. Из прочего отметим боковой сканер отпечатков пальцев, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, поддержку мобильных сетей пятого поколения, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Near Field Communication и стереофонические динамики.
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Рекомендованная цена Sony Xperia Pro составила 2499 долларов. Пока что модель доступна только на американском рынке. Японская компания обещает в ближайшее время анонсировать 4G-версию смартфона, но зная Sony, случиться это может не в нынешнем году.
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